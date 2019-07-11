Валуев считает, что у Лебедева была прекрасная карьера

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал завершение карьеры бывшим обладателем поясов по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, а также международной боксёрской федерации (IBF) — Денисом Лебедевым.
Валуев считает, что у Лебедева была прекрасная карьера
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Своевременное ли это решение — решать не всем вокруг, а только самому боксёру. Если Денис такое решение принимает, нет смысла его обсуждать. У Дениса Лебедева была прекрасная карьера, он был чемпионом мира и достиг всего, что мог», — приводит слова Валуева РИА Новости.

Также бывший боксёр добавил, что уходить из спорта нужно вовремя, иначе можно потерять здоровье или имидж.

Ранее Кремлёв отреагировал на решение боксёра Лебедева завершить карьеру.

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