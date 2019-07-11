Валуев считает, что у Лебедева была прекрасная карьера
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- РИА Новости
«Своевременное ли это решение — решать не всем вокруг, а только самому боксёру. Если Денис такое решение принимает, нет смысла его обсуждать. У Дениса Лебедева была прекрасная карьера, он был чемпионом мира и достиг всего, что мог», — приводит слова Валуева РИА Новости.
Также бывший боксёр добавил, что уходить из спорта нужно вовремя, иначе можно потерять здоровье или имидж.
Ранее Кремлёв отреагировал на решение боксёра Лебедева завершить карьеру.