Первая ничья в карьере Поветкина и уверенный реванш Джошуа: чем завершился боксёрский вечер в Саудовской Аравии

В городе Эд-Диръия в Саудовской Аравии прошёл вечер бокса, одним из участников которого стал Александр Поветкин. Российский боксёр свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером и упустил возможность завоевать звание первого претендента на титул регулярного чемпиона WBA в тяжёлом весе. В главном бою турнира британец Энтони Джошуа уверенно победил мексиканца Энди Руиса и вернул себе пояса по трём основным версиям.

Ничья в российско-американском противостоянии

В ходе прошедшего в Саудовской Аравии вечера профессионального бокса Александр Поветкин не смог взять верх над неуступчивым Майклом Хантером и тем самым обеспечить себе статус первого претендента на титул регулярного чемпиона WBA в тяжёлом весе. В напряжённой схватке, продлившейся все 12 раундов, победителя выявить не удалось. Каждый из атлетов убедил в своём преимуществе одного из судей, а третий не увидел превосходства ни одного из бойцов.

Для Поветкина этот поединок был принципиальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, он мог вновь вернуться в чемпионскую гонку и завоевать право сразиться с Мануэлем Чарром за регулярный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Во-вторых, он мог вновь взять верх над давним противником Хасимом Рахманом, ныне тренирующим Хантера. Спортсмены встречались в 2012 году, и тогда россиянин выиграл нокаутом во втором раунде.

Ещё до поединка широко обсуждался вопрос выносливости россиянина. В сентябре ему исполнилось 40 лет, что не может не сказываться на его физических кондициях. Это было видно ещё по схватке с Энтони Джошуа, по ходу которой он заметно подустал и потерял контроль над ситуацией. Александр стал медленнее, уязвимее и ожидаемо оказался в нокауте.

Однако Хантер также никогда не считался сверхвыносливым боксёром. Многие эксперты отмечали, что он с трудом выдерживает продолжительные дуэли и обычно заметно проседает в поздних раундах. И это несмотря на тот факт, что американец на девять лет моложе Поветкина и провёл на 18 боёв меньше. Таким образом, поединок за звание обязательного претендента на титул WBA должен был показать, кто из спортсменов сможет грамотнее распределить силы по дистанции.

До боя Хантер считался боксёром, который предпочитает действовать вторым номером, а в случае ошибки незамедлительно вяжет оппонента в клинче. Но на первых минутах американец удивил всех собравшихся на «Диръия Арене», устроив настоящий штурм. Он набросился на россиянина и отправил его на канвас, пусть и не ударом, а борцовским приёмом. Правда, Поветкин быстро пришёл в себя и выровнял ситуацию.

Начиная со второй трёхминутки на ринге началась ожесточённая и равная битва. Соперники поочерёдно отличались опаснейшими ударами, каждый из которых вполне мог привести к нокдауну. Так, Хантер здорово нашёл голову оппонента правым прямым, а Поветкин ответил многоходовой комбинацией. При этом в действиях Майкла подкупали лёгкость и скорость, с которой он выбрасывал мощнейшие хуки. Александр смотрелся заметно тяжелее противника, и это несмотря на тот факт, что весил всего на 1,3 кг больше.

Постепенно Поветкин нащупал дистанцию и стал значительно чаще прорывать оборону соперника. Он здорово работал корпусом, финтил, после чего совершал фирменные наскоки. Но на этот раз он работал комбинациями, а не уповал на одиночные удары, что делало его выпады более непредсказуемыми для Хантера. Постепенно Александр перехватил инициативу, а в пятом раунде чуть было не послал Майкла на настил ринга. Три подряд крюка слева не дошли до цели, а четвёртый угодил точно в челюсть американцу. Тот пошатнулся, но его спасли канаты.

What a fight #PovetkinHunter was 🔥



How did you score it? pic.twitter.com/GXr1J81GLo — DAZN USA (@DAZN_USA) December 7, 2019

Однако уже в восьмом отрезке поединка у россиянина стали заканчиваться силы. При этом он сам не скрывал этого, активно обсуждая данную тему с наставниками. Так, в преддверии девятого отрезка он заявил тренеру, что чувствует себя не лучшим образом, отметив, что «на спаррингах всё было нормально». Хантер мгновенно почувствовал, насколько медленнее стал работать Поветкин, и поспешил взять ход боя в свои руки.

Если девятый и десятый раунды прошли в относительно равной борьбе, то 11-й остался за Майклом. Он отметился большим количеством тяжёлых попаданий, одно из которых вполне могло привести к досрочной победе. Александр стал пятиться назад, за что мгновенно был наказан мощнейшим правым прямым. Но в ключевой момент продемонстрировал стойкость и остался на ногах.

Поветкин находился на грани поражения, но смог собраться и уверенно провёл заключительную трёхминутку. В предыдущей Хантер оставил слишком много сил и позволил сопернику вернуть уверенность. Россиянин смотрелся активнее, благодаря чему сумел повлиять на мнение судей. В результате один из них отдал предпочтение Александру, второй — Майклу, а третий не сумел определиться с именем триумфатора. Таким образом, Поветкин впервые свёл дуэль вничью и не смог оформить статус первого претендента.

Тактическая победа Джошуа

В главном бою вечера сошлись Энди Руис и Энтони Джошуа, а на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Полгода назад мексиканец стал творцом главной сенсации года и нокаутировал именитого визави, что позволило ему не только вписать своё имя в историю, но и стать международной звездой спорта.

Как оказалось, это сыграло с ним злую шутку. Руис значительно снизил требования к себе и подошёл к важнейшей схватке в откровенно плохой форме. Он и ранее не славился стройным, накачанным телом, но ухитрялся оставаться сильным и быстрым, что и стало настоящим сюрпризом для Джошуа. В преддверии этого поединка он набрал ещё семь килограмм — весы показали 128,4 кг, а атаки мексиканца потеряли искромётность.

Джошуа, напротив, решил не наступать на те же грабли и сделал ставку на лёгкость и передвижение. Ради этого он заметно подсушился, похудев почти на пять килограмм (107,5 кг). Таким образом он явно дал понять, что намеревается не соревноваться с Руисом в тяжести ударов, а перебоксировать его. Возможно, именно для этого он консультировался с Владимиром Кличко, ранее славившимся именно этим умением.

В результате уже по первым раундам стало ясно, что Джошуа избрал правильную тактику. Он полностью отказался от опасных разменов, сделал ставку на активные перемещения и атаки с дальней дистанции. В целом британец пытался копировать модель Кличко, но поначалу делал это не очень умело. Так, он довольно редко подключал джеб, делая ставку на хуки, что заставляло его слишком сильно сближаться с Руисом. Но в этот вечер мексиканец не мог пользоваться даже такими подарками. Он с трудом передвигался по рингу, мало бил, много пропускал и уже в дебюте получил рассечение.

Последующие раунды прошли в том же ключе, за исключением того, что Энтони стал всё более качественно выполнять свою работу. Со временем он подключил джеб, что помогло ему гораздо увереннее держать Энди на дистанции. Чемпион пытался «взрываться» мощнейшими правыми кроссами с наскока, не стеснялся бить по затылку и ушам, агрессивно действовал в клинче, но всего этого было недостаточно.

Как и Сергей Ковалёв после тяжёлого поражения от Элейдера Альвареса, Джошуа ненадолго забыл о зрелищности и вспомнил школу любительского бокса. Дальние удары не только помогали ему не подпускать визави на близкое расстояние, но и серьёзно били по психологии мексиканца. К середине боя Руис казался абсолютно потерянным и стал заметно нервничать из-за своей беспомощности. Он просто не мог добраться до претендента, а его гримаса выдавала отсутствие плана Б.

Можно было ожидать, что в мексиканце взыграет гордость и он рискнёт броситься в отчаянное наступление, но этого не произошло. По ходу чемпионских раундов он продолжал неспешно преследовать британца, легко ускользавшего от его атак. Джошуа был неуловим для Руиса, а сам продолжал вколачивать жёсткие джебы и прямые.

По итогу 12 раундов ни у одного из судей не возникло сомнения относительно победителя. Двое отдали победу Джошуа со счётом 118:110, а ещё один и вовсе увидел преимущество Руиса лишь в ходе одной трёхминутки. Таким образом, Джошуа взял убедительный реванш за свою неудачу в июне и вернул себе три чемпионских звания.