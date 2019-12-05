«Грех отказываться от $85 млн»: Рой Джонс о реванше Джошуа и Руиса, прогрессе Уайлдера и боксёрских амбициях Уайта

Американскому боксёру Энтони Джошуа не стоило соглашаться на реванш с американцем Энди Руисом, так как сначала ему необходимо скорректировать стиль ведения боя. Об этом в интервью RT заявил бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс. По его мнению, ключевым фактором при принятии данного решения стал высокий гонорар. Кроме того, олимпийский чемпион 1988 года объяснил, почему глава UFC Дана Уайт преуспеет в боксёрском промоушене, а также назвал украинца Василия Ломаченко в числе лучших бойцов современности.

«Победу Руиса нельзя назвать чистым везением»

— Поклонники бокса с нетерпением ждут повторный бой между Энди Руисом и Энтони Джоуша. Недавно вы говорили, что британцу не стоило сразу же просить реванш. Но в таком случае, не возникло бы подозрений, что он не готов к новому поединку?

— У меня две точки зрения по этому вопросу. С одной стороны, есть, по крайней мере, одна причина, по которой Джошуа просто обязан был согласиться провести реванш сразу.

— Какая?

— Грех отказываться от $85 млн. Кто бы что ни говорил. Тут и думать-то нечего.

— А как же эмоции или желание взять реванш и доказать, что поражение было чистой случайностью?

— Не буду ничего отметать. Может быть, и так. Не хочу сказать, что дело только в призовых. Но когда ты можешь заработать такие деньги за то, что и так собирался сделать, как же тут отказаться? В некотором смысле, у тебя просто нет выбора. Если мне скажут выйти на ринг против Руиса, Энтони Тарвера или кого-то ещё за $85 млн, я отвечу: «Сколько? Устраивайте же бой скорее, я готов!».

— Тем не менее, вы видите причины для Джошуа не соглашаться на такой незамедлительный реванш...

— Если ты бился с Руисом, отправил его в нокдаун, но он поднялся и и победил, то это тоже о чём-то говорит. Энди — отличный спортсмен. Считаю, что перед тем, как вызывать его на реванш, Энтони нужно было проработать некоторые моменты, скорректировать свой стиль.

— Что конкретно ему было необходимо сделать?

— Джошуа должен был провести один бой, чтобы понять, правильные ли изменения произвёл, всё ли его устраивает. И только потом бросать вызов Руису. Ведь тот боксирует куда лучше, чем многие считают. У него больше навыков, он занимается этим с восьми лет и лучше понимает этот вид спорта. Его победу никак нельзя назвать чистым везением. Энди умеет драться.

— Однако сам Джошуа говорил, что сможет побить Руиса в девяти случаях из десяти.

— Скорее всего, так и есть, поскольку британец находится в лучшей физической форме. Если он понимает, какие коррективы нужно внести, осознаёт свои ошибки и знает, как их исправить, то можно устраивать реванш сразу.

— Вы считаете, что дело было не в концентрации и усиленные тренировки и предельная сосредоточенность не помогут Джошуа взять верх?

— Подобные мнения найдут подтверждение, если у экс-чемпиона получится отправить визави в нокаут в первых раундах. В противном случае у Энтони снова будут проблемы.

— Сам Джошуа признавался, что не был полностью сконцентрирован на том бое, уже думая о следующем сопернике. Как такое возможно?

— Со стороны показалось, что Джошуа немного недооценил Руиса, поскольку уже думал об Уайлдере. Но Энди — непростой соперник, и это было понятно заранее. Посудите сами, его единственное поражение произошло в поединке с Джозефом Паркером в Новой Зеландии, который закончился раздельным решением судей.

— О чём это говорит?

— Возможно, он и не проиграл тот бой.

«В боксе путь к успеху лежит через перемены»

— Президент UFC Дана Уайт решил стать промоутером в боксе и заявил, что не признаёт четыре главные боксёрские организации. Как думаете, он преуспеет в этом с подобным отношением?

— Разумеется, у него вполне может получиться. В боксе путь к успеху лежит через перемены. Вспомните, как было с самим UFC. Он сделал смешанные единоборства чуть ли не популярнее нашего вида спорта. Если Уайт сможет взять под свой контроль всех атлетов, которых ему удастся привлечь, создать новый титул...

— Почему вы думаете, что у него получится?

— Он создавал звёзд на протяжении последних 20 лет. Чтобы сделать из человека знаменитость, ему требовался всего год или два. Для сравнения, в боксе на это уходит лет пять.

— В чём причина успеха Уайта?

— У него больше опыта, чем у многих наших промоутеров. Дана может разглядеть потенциал быстрее любого из них. За два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет. Так что Уайт знает своё дело, в этом с ним никто не сравнится. Разумеется, на новом поприще он продолжит делать то же самое. И если остальные не будут осторожны, он просто оттеснит их всех в сторону.

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— Вы говорили, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в прошлогоднем поединке...

— Да, по моему мнению, это так. И он мог победить.

— Как вы думаете, кто достиг большего прогресса с того момента?

— Пожалуй, Уайлдер. Он делал очень толковые вещи и показал себя умным боксёром. Я видел его реванш с Луисом Ортисом, и он подошёл к нему с умом. Все кричали, что американец совершает ошибку, но нет. Он знал, что у соперника за плечами около трёхсот встреч по три трёхминутки, следовательно, не стоит пытаться победить его в самом начале. Надо просто переждать, дождаться более поздних раундов, в которых у кубинца уже не так много опыта, и отправить его в нокаут одним выверенным ударом. Мне кажется, это самое толковое решение Деонтея за всю его карьеру. Так что прогресс налицо.

— Назовите трёх лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории.

— Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов.