Десятикратная разница в гонорарах, опасения по поводу судей и поддержка Бивола: что говорят о бое Ковалёва с Альваресом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заработает за поединок с Саулем Альваресом в десять раз меньше своего соперника, сообщают СМИ. При этом тренер россиянина Бадди Макгирт предполагает, что судьи будут симпатизировать сопернику и могут повлиять на исход боя. Дмитрий Бивол признался, что будет болеть за своего соотечественника, а Евгений Тищенко не исключил, что этот бой может стать последним в карьере «Крашера».

До супербоя между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом остался один день. Уже 2 ноября спортсмены проведут поединок за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, которым на данный момент владеет россиянин. Пока сами боксёры продолжают готовиться, в прессе появляются новые подробности одной из главных схваток 2019 года.

Sporting News опубликовал данные о гонорарах бойцов. Согласно информации портала, Ковалёв заработает $3 млн, в то время как Канело получит $35. Учитывая популярность мексиканца и его многомиллионное соглашение со стриминговой платформой DAZN, удивляться такой цифре не стоит, но россиянин явно заслуживает большего. Так, Энди Руис заработал за бой с Энтони Джошуа около $7 млн, и это с учётом того, что до этого момента он ни разу не был чемпионом мира.

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Для сравнения, Ковалёв трижды владел поясом по версии WBO, а в 2016 году находился в одном шаге от звания абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Россиянину не хватало лишь звания WBC, которое на тот момент удерживал Адонис Стивенсон. Но два подряд поражения от Андре Уорда как минимум отсрочили повторение достижения Роя Джонса-младшего.

Но у Ковалёва есть проблемы и посерьёзнее. По словам наставника российского спортсмена Бадди Макгирта, главная из них заключается в судьях, вполне способных помочь Альваресу взять верх.

«Вот как я это вижу. Если мы одолеем его, но решение будет не в нашу пользу, это увидит весь мир. Такой парень, как Канело, не сможет с этим смириться, он захочет реванша. Главное, выйти и сделать то, что нужно, не волнуясь ни о судьях, ни о чём-то ещё», — цитирует Макгирта BoxingScene.

Стоит отметить, что подобные заявления специалиста вряд ли можно назвать беспочвенными, памятуя о противостоянии Канело с Геннадием Головкиным. Так, первая битва завершилась раздельной ничьей, а вторая — победой Сауля решением большинства, что вызвало огромное недовольство казахстанца.

Наиболее резонансным стал итог первой схватки, по ходу которой Головкин солидно превзошёл своего оппонента по общему числу попаданий (218:169. — по информации Compubox), а по количеству силовых минимально уступил (110:114). Однако судья Дон Трелла увидел в ринге ничью, а Аделаида Бёрд и вовсе отдала Геннадию всего два раунда из двенадцати. Впоследствии её оценка вызвала серьёзный резонанс в СМИ, а ей самой пришлось взять паузу в работе.

Примечательно, что этот поединок рассматривается в основном через призму пути Канело к статусу чемпиона в четырёх дивизионах, а выбор Сергея в качестве соперника объясняется его слабостью в сравнении с другими обладателями титулов в полутяжёлом весе — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Однако сам Сергей с этим категорически не согласен.

«Если он хочет войти в историю, то с кем ему стоит сразиться в полутяжёлом весе? Я лучший в этой категории. На данный момент не могу согласиться, что Бетербиев лучше. Да, у него два титула, но помните, что один пояс IBF принадлежит мне. Он получил свой титул после победы над ноунеймом. Я вообще ничего не знаю о том парне. (На тот момент. — RT) звание было вакантным», — заявил Ковалёв.

По словам действующего чемпиона мира по версии WBO, он настраивается исключительно на победу в сражении с Канело и рассматривает его в качестве этапа на пути к бою с Бетербиевым.

Несмотря на уверенность россиянина в успехе, большинство экспертов отдают предпочтение его визави. Так, ранее об этом уже высказались прославленные боксёры Андре Уорд и Дэнни Гарсия, а компанию им составил олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

«Шанс есть всегда, тем более Канело из более лёгкой весовой категории. Но фаворитом всё же будет Альварес. Не думаю, что Сергея могут засудить в США, потому что он популярен там и давно как свой. Но всё возможно, конечно. Если Ковалёв победит, то будет величайшим российским боксёром. Он уже и так вошёл в историю. А победа над Саулем станет самым большим событием в его карьере», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Он выразил мнение, что Ковалёв способен сделать выводы из своих прошлых боёв и разобраться с проблемами с выносливостью, но отметил, что схватка с Альваресом может подвести черту под его выступлениями на ринге.

«Не исключаю, что это может быть его последний поединок, ведь он уже возрастной боксёр, но решать только ему», — заключил Тищенко.

В отличие от олимпийского чемпиона, обладатель титула WBA Дмитрий Бивол не стал называть фаворита, но признался, что будет поддерживать своего соотечественника.

«Буду болеть за Сергея, но и не стану скрывать, что хочу встретиться с чемпионом WBO в полутяжёлом весе в объединительном поединке», — приводит слова Бивола пресс-служба «Мира бокса».

Он рассказал, какой тактики стоит придерживаться Сергею и на что необходимо обратить внимание.

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«Задача Ковалёва, конечно же, — удержать Канело на дистанции, и он может это сделать. Он хороший боксёр… Посмотрим, насколько Сергей будет готов функционально. Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек пахал в спорте», — добавил Бивол.

Схожего мнения придерживается глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинский. Он сказал, что будет поддерживать Ковалёва, и выразил уверенность, что тот обладает необходимыми качествами для успеха.

«Тут мои симпатии целиком на стороне Сергея. Мы все знаем его путь в боксе, и я считаю, что Ковалёву есть чем побеждать Канело помимо преимущества в габаритах. Но Альварес тоже очень сильный боксёр. У него хорошая команда, они выбрали именно эту битву за титул в полутяжёлом весе. Поединок покажет, на что они рассчитывали или, может быть, в чём они просчитались. А Дмитрий Бивол, конечно, будет ждать победителя», — заключил Рябинский.