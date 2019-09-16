Одно из главных испытаний в карьере: почему бой между Ковалёвым и Альваресом — самый ожидаемый в 2019 году

2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе Сергей Ковалёв сразится с Саулем Альваресом. Поединок пройдёт в первом тяжёлом весе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO. По словам уроженца Гвадалахары, потерпевшего всего одно поражение, этот бой станет одним из главных испытаний в его карьере. RT рассказывает, почему схватку между россиянином и мексиканцем можно причислить к ключевым событиям года в боксе.

На протяжении последних месяцев одной из самых обсуждаемых тем в мире бокса стал возможный поединок между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом. Поначалу многие эксперты не поверили, что он может состояться, но в сентябре стриминговая компания DAZN выпустила официальное объявление. Отмечается, что сражение атлетов состоится 2 ноября в США.

Одним из первых к своим болельщикам обратился Канело. Так, на своей странице в Twitter он подтвердил, что схватка с Ковалёвым состоится, и попросил у фанатов поддержки.

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«Официально. Я рад объявить, что поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых мощных противников в этом дивизионе. 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоится одно из главных испытаний в моей карьере. Сделаем историю вместе — вперёд за титулом чемпиона мира в четвёртом весе», — говорится в сообщении мексиканца.

Позднее эту информацию о поединке подтвердил и Ковалёв.

«Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моём дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры. Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября», — цитирует россиянина ТАСС.

Таким образом стал известен ответ на один из главных вопросов, тревоживших любителей бокса и экспертов в контексте данного противостояния. Изначально проведение этого боя казалось маловероятным по той причине, что Сергей и Сауль находятся не только не в одной весовой категории, а даже не в смежных. Так, россиянин выступает в полутяжёлом весе (до 79,379 кг), а мексиканец ранее никогда не поднимался выше второго среднего (до 76,2 кг).

Таким образом, предполагалось, что схватка пройдёт либо во втором среднем весе, либо в промежуточном. Но у обоих вариантов были свои минусы. В первом случае Ковалёву приходилось серьёзно сгонять вес и впервые в карьере выходить за рамки своей родной категории, а во втором — на кону не имели право стоять чемпионские звания. Это, хоть и не лишало поединка приставки «супер», но било по его престижу.

Однако Альварес пошёл на беспрецедентный шаг и согласился сразиться в весе своего оппонента. В первую очередь, это обусловлено желанием Канело стать обладателем титулов в четырёх весовых категориях, что поставит его в один ряд с такими прославленными боксёрами, как Пернелл Уиттакер, Хуан Мануэль Маркес, Мигель Котто и другие. Единоличным рекордсменом по данному показателю является Мэнни Пакьяо, в активе которого значатся пояса в восьми разных весовых категориях.

При этом стоит отметить, что в молодости Пакьяо был очень худым, поэтому мог спокойно умещаться в лимит наилегчайшего (до 50,8 кг) веса. С годами он стал активно набирать массу, в связи с чем смог преодолеть сразу семь категорий и теперь успешно сражается в категории до 63,5 кг.

Таким образом, за всю свою карьеру филиппинец прибавил в массе на 12,5 кг, что вполне могло бы считаться беспрецедентным, если бы не одно «но». Из-за большего шага между категориями, для перехода в первый тяжёлый вес Альваресу предстоит пройти ровно такой же путь. Так, свою карьеру он начинал в дивизионе до 66,6 кг, а в битве с Ковалёвым будет весить не более 79,3 кг.

В связи с этим, несмотря на двукратную разницу в количестве званий, Канело вполне сможет претендовать на звание одного из величайших бойцов в истории. Правда, для начала ему надо взять верх над Сергеем и отобрать у того титул чемпиона мира по версии WBO.

Что касается Ковалёва, то его главной мотивацией в схватке с Альваресом станут деньги. В случае неудачи он лишится не только своего пояса, но и возможности рассчитывать на проведение объединительных боёв, зато значительно улучшит своё финансовое состояние. Так, по информации американских СМИ, гонорар россиянина составит $12 млн.

Желание Ковалёва заработать вполне объяснимо. Совсем недавно он объявил, что планирует выступать вплоть до конца 2020 года, после чего намерен повесить перчатки на гвоздь. В свете этого, денежный бой с Альваресом видится для него идеальным вариантом, способным обеспечить самого атлета и его семью на долгие годы вперёд. И это лишь в случае поражения от Сауля.

Если же Сергей сумеет шокировать мир и взять верх над Саулем, то вполне сможет рассчитывать на ещё более прибыльный реванш. Фанаты любят длительные и напряжённые противостояния, а мексиканец наверняка захочет реабилитироваться за неудачу. Ковалёв сможет запросить ещё более солидный гонорар и окончательно решить все вопросы о благосостоянии.

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Кроме того, успех в сражении с Альваресом может окончательно восстановить реноме Ковалёва, слегка пострадавшее после двух обидных поражений от Андре Уорда. Вылившийся на одного из величайших российских боксёров в истории негатив серьёзно подпортил впечатление о его солидной карьере. Триумф в сражении с Канело способен затмить все предыдущие неудачи Сергея и увековечить его в статусе сильнейшего отечественного представителя данного вида спорта.

На данный момент поединок между Ковалёвым и Альваресом можно смело назвать одним из самых ожидаемых событий года в боксе. Поспорить с ним может разве что ответная битва между Энтони Джошуа и Энди Руисом, но даже она кажется менее интригующей. За российско-мексиканское противостояние говорят популярность Канело, а также зрелищный стиль обоих. В ринге точно будет жарко, чего нельзя с уверенностью сказать о сражении Джошуа и Руиса. После выступления в США, британец вполне может вернуться к более выверенному и расчётливому стилю ведения боя и подарить фанатам не самое привлекательное зрелище.

Кроме того, боксёрский вечер в Лас-Вегасе вполне может установить лучший результат 2019-го по числу продаж платных трансляций (PPV). На данный момент лидером является схватка между Джервонтой Дэвисом и Рикардо Нуньесом, которую посмотрели около 600 тыс. человек. Учитывая популярность Канело, а также чемпионский статус поединка и бескомпромиссность Ковалёва, вполне можно ожидать более высоких результатов.