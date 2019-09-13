Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO
- globallookpress.com
Об этом сообщил менеджер Ковалёва Эгис Климас, слова которого передаёт ТАСС.
Ковалёв завоевал свой титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе, в 2017 году победив украинца Вячеслава Шабранского, однако потерял его в бою с колумбийцем Элейдером Альваресом, после чего в реванше смог вернуть пояс, а также один раз провести успешную защиту титула.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что промоутер Ковалёва назвал предстоящий бой с Альваресом событием мирового масштаба.