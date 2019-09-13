Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поставит свой титул на кон поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом сообщил менеджер Ковалёва Эгис Климас, слова которого передаёт ТАСС.

Ковалёв завоевал свой титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе, в 2017 году победив украинца Вячеслава Шабранского, однако потерял его в бою с колумбийцем Элейдером Альваресом, после чего в реванше смог вернуть пояс, а также один раз провести успешную защиту титула.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что промоутер Ковалёва назвал предстоящий бой с Альваресом событием мирового масштаба.