Промоутер Ковалёва назвал предстоящий бой с Альваресом событием мирового масштаба

Промоутер российского чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва высказал мнение о значимости предстоящего боя с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Канело — очень серьёзный соперник для Ковалёва. Не знаю, как он будет выглядеть в полутяжёлом весе, но его удары по корпусу очень опасны. На стороне Ковалёва жёсткий джеб, габариты. Это будет очень большой бой, зрелище мирового масштаба», — приводит слова Арума ТАСС.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Ранее Альварес объявил о бое с Ковалёвым, назначенном на 2 ноября.