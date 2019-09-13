Альварес объявил о бое с Ковалёвым, назначенном на 2 ноября

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес подтвердил факт подписания контрактов на проведение боя с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Это официально. Я рад сообщить, что поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с самым сильным соперником в этом дивизионе. Бой 2 ноября станет самым тяжёлым в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе», — написал Альварес в своём Twitter.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин может провести бой с американцем Майклом Хантером.