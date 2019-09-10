СМИ: Поветкин может провести бой с американцем Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин может провести поединок с американцем Майклом Хантером.

Как сообщает RingPolska, Александр Поветкин может выступить в андеркарте матча-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Потенциальным соперником россиянина называется американец Майкл Хантер.

В последнем бою Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри, завоевав титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA)

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