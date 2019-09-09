Бивол: Ковалёв реально может победить Альвареса

Российский боксёр Дмитрий Бивол оценил шансы чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва в бою с обладателем нескольких поясов в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Именно в плане бокса мне больше нравится Сергей. За всю его карьеру его никто не сумел перебоксировать. Но самое большое но — это функциональное состояние Ковалёва и возраст. На это и обратит внимание Альварес. Сауль дышит как паровоз, а у Сергея с этим похуже. Будем болеть за россиянина: в этом поединке реально победить», — цитирует Бивола РИА Новости.

Поединок между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом может состояться 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее боксёр Ковалёв поздравил Нурмагомедова с победой над Порье.