Король нокаутов: Бетербиев победил Гвоздика в объединительном бою за титулы IBF и WBC

В Филадельфии завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком. Россиянин одержал победу нокаутом в десятом раунде и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC. После поединка он признался, что готов сразиться как с Дмитрием Биволом, так и с победителем схватки между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика в Филадельфии, одержав свою главную победу в карьере. Российский боксёр не только провёл третью защиту титула IBF, но и отобрал у своего оппонента пояс WBC. Таким образом, он стал первым объединившим эти пояса чемпионом в полутяжёлом весе со времён американца Андре Уорда.

При этом до начала схватки именно Гвоздик считался фаворитом. К плюсам украинца относили его всестороннюю развитость, а также умение проводить 12-раундовые поединки. В то время как Бетербиев многими воспринимался исключительно как машина для нокаутов, что всецело подтверждала его статистика. До настоящего момента ни один из 14 боёв Артура не продлился все заявленные раунды.

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Правда, сам российский боксёр признавался, что готовится провести на ринге все отведённые 36 минут и не будет пытаться во что бы то ни стало отправить своего соперника на настил. Бетербиев даже заявил, что ради общего успеха готов поступиться своей идеальной серией из досрочных побед.

Ещё до начала поединка стало ясно, что Артуру будет противостоять не только Александр, но и местная публика. Во время объявления спортсменов фанаты довольно тепло отреагировали на фамилию украинца, но при этом освистали его визави. Примечательно, что в протоколе вышедший с российским флагом Бетербиев значился как канадец. Так, на протяжении всего боя напротив его фамилии значился флаг с кленовым листом.

Уже в первом раунде стало понятно, что оба спортсмена будут действовать в привычной им манере. Так, Бетербиев с ходу стал поддавливать Гвоздика, а тот, в свою очередь, охотно согласился действовать вторым номером. Россиянин выбрасывал много мощных ударов, представлявших большую опасность для оппонента. Это заставляло украинца очень много маневрировать, постоянно менять направление и перемещаться по всему рингу. Безусловно, подобный стиль является крайне энергозатратным, но ранее Александр уже доказывал, что способен проводить в такой манере всю схватку.

На последних секундах отрезка атлеты сцепились в клинче, что чуть было не привело к первому нокдауну. Бетербиев попытался выбраться из захвата и отправил Гвоздика на канвас благодаря чему-то среднему между ударом и подсечкой из дзюдо. В этот же момент прозвучал гонг, что лишило рефери необходимости открывать счёт.

Второй раунд Артур также провёл весьма активно, после чего неожиданно ослабил хватку. Он стал позволять Александру больше идти вперёд, а сам сосредоточился на стремительных контратакующих действиях. Россиянин явно перешёл в экономичный режим с целью оставить достаточно сил на концовку, но украинец не смог воспользоваться этим, чтобы перехватить инициативу. Он также работал довольно осторожно и делал ставку на комбинацию из джеба в голову и правого прямого в корпус.

Бетербиев же продолжал полагаться на свой коронный удар справа и несколько раз даже нашёл им голову Гвоздика, но самый яркий момент первой половины сражения создал именно чемпион WBC. В концовке шестого раунда ему удался отличный правый прямой в голову, проверивший на прочность челюсть россиянина. Тот выстоял, но явно прочувствовал удар и сразу бросился вперёд. В размене он лишь ухудшил своё положение и был вынужден просто выдавливать своего соперника с ринга. В результате украинец вновь упал, но нокдаун засчитан не был.

К восьмому раунду положение Бетербиева стало ещё более пугающим. Он никак не мог подобраться на ближнюю дистанцию, а на средней смотрелся не так предпочтительно. Гвоздик контролировал дистанцию и пробивал мощнейшие прямые, неоднократно доходившие до цели. Так, два из них пришлись точно в голову Артура, а его отчаянная попытка ответить чуть было не стоила ему штрафных очков. Россиянин пробил после сигнала об остановке поединка и выслушал замечания от судьи.

В преддверии девятой трёхминутки положение чемпиона IBF расценивалось как близкое к критическому. Несмотря на постоянный прессинг Бетербиева, именно Гвоздик смотрелся хозяином положения и с большой долей вероятности вёл на судейских карточках. Таким образом, Артуру было необходимо доказать, что он по праву считается королём нокаутов и способен добиваться их не только в дуэлях с атлетами средней руки, но и со звёздами спорта.

В перерыве секунданты сказали, что Артуру необходимо выиграть оставшиеся четыре раунда, а тот воспринял это слишком буквально. Он мгновенно взвинтил темп, провёл серию удачных комбинаций, после чего буквально избивал своего соперника, у которого внезапно кончились силы. Этому поспособствовал как активный стиль ведения боя Александром, так и многочисленные удары по корпусу в исполнении его оппонента, что не могло не сказаться на концовке. Россиянин переломил ход встречи и был близок к нокауту, но украинец выстоял.

Однако уже в следующем раунде превосходство Бетербиева стало подавляющим. Он буквально смёл Гвоздика с ринга, четырежды отправив того на настил. Причём в первый раз рефери вновь отказался открывать отсчёт, но впоследствии был вынужден вмешаться в ход схватки. Александр выглядел потерянным и принимал на себя практически все удары Артура. Тот же почувствовал вкус победы и не отпускал своего визави ни на шаг. За 12 секунд до гонга украинец вновь оказался под градом ударов и опять встал на одно колено, а судья остановил бой.

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Бетербиев одержал 15-ю победу нокаутом в карьере и стал первым объединившим пояса российским чемпионом в полутяжёлом весе со времён Сергея Ковалёва. В 2016 году Ковалёв владел тремя титулами в данной категории, пока не потерпел поражение от Андре Уорда. Кроме того, Артур второй раз побил Александра Гвоздика, прибавив к успеху на любительском ринге триумф на профессиональном.

При этом спортсмены вели себя более чем уважительно и после боя обнялись и обменялись парой фраз. Что касается Бетербиева, то он заявил, что в будущем готов провести ещё один объединительный поединок. При этом ему неважно, кто станет его соперником — Дмитрий Бивол или победитель битвы между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.

«Неважно. Любой из них. Для меня главное — титул, а не имя. Вместе со вторым поясом у меня возрос уровень мотивации. Раньше я более-менее выкладывался на тренировках, но теперь будут работать с максимальной отдачей», — заявил Бетербиев.