Шестая защита титула и удачный дебют: боксёры Бивол и Усик одержали победы в США

В Чикаго завершился вечер бокса, в рамках которого Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Россиянин единогласным решением судей взял верх над доминиканцем Ленином Кастильо и заявил, что хочет сразиться с победителем боя между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом. В главном поединке турнира украинец Александр Усик успешно дебютировал в тяжёлой весовой категории, одержав победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Российский боксёр Дмитрий Бивол в субботу, 12 октября, в Чикаго одержал победу над Ленином Кастильо. Несмотря на разницу в классе между оппонентами, поединок с Кастильо вряд ли можно было назвать проходным для Бивола. В преддверии схватки доминиканец располагался лишь на 15-й строчке рейтинга Всемирной боксёрской ассоциации, что только усложняло Дмитрию задачу. Так, ему было необходимо не просто взять верх над своим визави, но и сделать это максимально уверенно. Не самое яркое выступление могло отразиться на интересе публики к следующим схваткам с участием россиянина и уменьшить его шансы на получение как объединительных, так и денежных боёв.

В отличие от своих соотечественников Сергея Ковалёва и Артура Бетербиева, Бивол никогда не славился нокаутирующим ударом. По сути, он был тем самым классическим боксёром, предпочитающим переигрывать своих противников, а не отправлять их на канвас. Хотя подобный стиль часто приносит необходимый результат, он редко пользуется популярностью у зрителей. Однако не самый высокий уровень мастерства его оппонента давал фанатам Дмитрия надежду, что именно в этот раз он порадует их досрочной победой.

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Правда, уже по первым раундам стало ясно, что Бивол не намерен изменять своей фирменной манере ведения боя. Он действовал предельно собранно и осторожно, но при этом полностью превосходя своего визави по числу точных попаданий. Дмитрий здорово двигался, регулярно находил бреши в обороне Кастильо и мгновенно возвращался на безопасную дистанцию. Доминиканец явно надеялся на свой нокаутирующий удар, вследствие чего практически без сопротивления отдал инициативу россиянину и принялся выжидать.

Но именно у Бивола получилось нанести первый сокрушительный удар по противнику. К шестому раунду россиянин владел огромным преимуществом, предпочитая действовать предельно чётко и разнообразно. Он буквально терроризировал Кастильо своим быстрым джебом и неустанно чередовал атаки в голову и корпус, что неоднократно ставило соперника в тупик. В отчаянии доминиканец бросился в наступление, но нарвался на встречный правый прямой и оказался на настиле. К чести Ленина, стоит отметить, что тот с улыбкой отреагировал на нокдаун и быстро поднялся на ноги.

Казалось, эта неудача должна была спровоцировать его на активные действия, но Кастильо совсем отчаялся. Следующие две трёхминутки он провёл так же пассивно, как и предыдущие, и немного увеличил интенсивность лишь в девятом отрезке. Доминиканец попытался подойти на ближнюю дистанцию и акцентированно попасть по сопернику, но Бивол уверенно защищался и быстро перехватил инициативу. Тем примечательнее, что самым красочным моментом раунда стала комбинация россиянина из восьми ударов, завершившаяся мощнейшим правым прямым в корпус.

Последние три раунда также прошли полностью под диктовку Бивола и не оставили никаких вопросов относительно имени триумфатора. Судьи были практически единодушны, увидев в ринге его доминирующую победу. Один из них даже отдал россиянину все 12 раундов, а двое других решили хоть немного подбодрить Кастильо и определили ничью в одной из трёхминуток. Так, Дмитрий в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе и продлил свою удачную серию до 17 боёв.

Тем не менее находившиеся на трибунах Wintrust Arena зрители не слишком восторженно восприняли успех Бивола. По окончании схватки фанаты освистали россиянина, указывая на тот факт, что битва получилась не самой яркой.

«Возможно, кто-то может назвать меня скучным боксёром, но попробуйте побить меня», — ответил россиянин.

При этом он признался, что его не расстраивает тот факт, что в последних четырёх схватках он не может нокаутировать своего визави, и рассказал, с кем хочет помериться силами в будущем.

«Как бы там ни было, но у меня есть чемпионский пояс и возможность осуществить свою мечту. Хотел бы подраться с победителем боя между Канело Альваресом и Сергеем Ковалёвым. Я выиграл сегодня и могу сразиться с одним из них. Бетербиев или Гвоздик? Почему нет? Мы из одной весовой категории», — заключил Бивол.

Главным событием шоу стал дебютный поединок Александра Усика в тяжёлом весе. Как и в случае с Биволом, соперника украинца вряд ли можно было назвать равным его по уровню, но для первой схватки в новой категории это был оптимальный вариант. Чазз Уизерспун никогда не хватал звёзд с неба, а его главными достижениями в карьере являются бой за титул чемпиона Северной Америки по версии WBO и встреча с некогда известным Крисом Арреолой.

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При этом изначально Усик должен был драться против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Тайрона Спонга, но в организме голландца были обнаружены запрещённые вещества. Он был снят с поединка, но не согласился с вердиктом Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) и потребовал вскрыть ещё две пробы. Примечательно, что обе дали отрицательный результат, но шанс сразиться с украинцем уже был упущен.

В первом поединке Усика в тяжёлом весе привлекали не только его уровень мастерства, но и его внешний вид. Так, на ринге он появился в бело-зелёных трусах с надписями «Симферополь», «Украина», а также именем дочери Лизы. Кроме того, Александр серьёзно прибавил в весе и смотрелся значительно массивнее.

Это немного сказалось на скоростных качествах, считавшихся его главным оружием, но на фоне Уизерспуна он всё равно остался крайне быстрым. Усик без проблем выходил на нужную дистанцию и «расстреливал» своего оппонента как прямыми, так и боковыми ударами, практически не позволяя тому отвечать. Избиение продолжалось на протяжении семи раундов, по окончании которых угол американца принял решение отказаться от продолжения битвы.