Российский чемпион против Ленина: Бивол сразится с Кастильо перед дебютным боем Усика в тяжёлом весе

12 октября на стадионе Wintrust Arena в Чикаго состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет дебют Александра Усика в тяжёлой категории. Во втором по значимости бою россиянин Дмитрий Бивол проведёт очередную защиту титула в полутяжёлом весе по версии WBA. Его соперником станет доминиканец Ленин Кастильо. Почему оппонентом россиянина стал 15-й номер рейтинга — в материале RT.

В ближайшие несколько недель в мире бокса пройдёт несколько поединков, претендующих на статус самого ожидаемого боя года. При этом сразу два из них состоятся в рамках полутяжёлого веса, три из четырёх титулов в котором принадлежат представителям России. Так, Сергей Ковалёв померится силами с мексиканцем Саулем Альваресом (2 ноября), а Артур Бетербиев проведёт объединительный бой с украинцем Александром Гвоздиком (18 октября).

На фоне этих раскрученных и громких событий немного затерялся тот факт, что Дмитрий Бивол проводит очередную защиту титула по версии WBA. Промоутеры россиянина не смогли порадовать фанатов громкой вывеской, организовав ему встречу с чемпионом Латинской Америки по версии WBO Ленином Кастильо. Учитывая разницу в классе между атлетами, эта схватка вряд ли могла собрать кассу, вследствие чего стала лишь вторым по значимости боем вечера.

Основное же событие отдано дебюту в тяжёлом весе Александра Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Украинец поднимется на весовую категорию выше в поединке с 38-летним Чаззом Уизерспуном (изначально его соперником должен был стать известный в прошлом кикбоксер Тайрон Спонг). Тем не менее для Усика эта схватка является лишь пробой пера в новом дивизионе.

Также по теме Интеллектуальный бокс: Бивол победил Смита и в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA Дмитрий Бивол взял верх над Джо Смитом — младшим и пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Поединок...

На этом фоне выбор визави для Бивола остаётся крайне противоречивым. На протяжении последнего года россиянин не уставал утверждать, что готов как к объединительным боям, так и к сражениям со своими соотечественниками. Он неоднократно заявлял о своём желании помериться силами с Ковалёвым или Бетербиевым, если на кону будут стоять сразу два чемпионских пояса. Однако вместо этого он получил в оппоненты спортсмена, занимающего лишь 15-ю строчку в рейтинге WBA в своей категории.

На данный момент Кастильо не достиг звёздного статуса. За свою карьеру он провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, потерпел два поражения, а ещё один свёл к ничьей. При этом подавляющее большинство схваток он провёл у себя на родине, в Доминиканской Республике, которую вряд ли можно считать Меккой боксёрского мира. Спортсмен с запоминающимся именем Ленин также достаточно часто выступал и в США, но либо бился на не самых больших площадках, либо уступал.

Немаловажен и тот факт, что за свою карьеру Кастильо лишь трижды встречался с оппонентами, на тот момент имевшими ноль в графе «поражения». Учитывая огромное количество не самых мастеровитых атлетов и тех, кого можно смело назвать гейткиперами (боксёрами, которых необходимо победить для перехода на новый уровень), именно сражения с непобеждёнными являются определяющими в карьере молодых спортсменов. В этих поединках он ни разу не взял верх, довольствовавшись ничьей в бою с Трэвисом Петеркиным, а затем уступив Джозефу Уильямсу и шестому номеру рейтинга WBA Маркусу Брауну.

Примечательно, что эти два фиаско произошли не на старте карьеры доминиканца, а в последние два года. Проигрыш Уильямсу датирован февралём 2017 года, а Брауну — апрелем 2018-го. После этого Кастильо решил вернуться на родину и расправился с не самыми известными Джоном Кортесом и Рейнальдо Гонсалесом. Для первого из них потрясение оказалось настолько серьёзным, что привело к серии из пяти поражений подряд.

Безусловно, стоит отметить, что у промоутеров Бивола имелся не самый большой выбор соперников для поединка в октябре. Ковалёв, Бетербиев и Гвоздик уже были заняты, а сразу несколько претендентов на титул WBA не могли принять бой. К их числу стоит отнести вышеупомянутого Брауна, который был отстранён от бокса из-за обвинений в домашнем насилии, и Джесси Харта, в анализах которого были обнаружены запрещённые вещества. В результате оба вряд ли смогут выступить до конца года, а перенос дуэли на более поздний срок не устраивал Дмитрия. Наоборот, ему нужно было подраться первым из чемпионов, чтобы быть готовым помериться силами с одним из них.

«Я хочу оставить след в истории бокса, а для этого нужно драться с лучшими. Я благодарен моей команде за то, что она подбирает для меня хороших оппонентов. Конечно, я хочу бороться с другими чемпионами, но иногда это невозможно, потому что они заняты, однако у нас были хорошие бои, и я доволен этим. В следующие выходные состоится отличный поединок, и я бы хотел встретиться на ринге с победителем схватки Гвоздика и Бетербиева. После него моё будущее несколько прояснится», — цитирует Бивола BoxingScene.

Таким образом, битву с Кастильо можно смело считать разминкой перед главными боями в карьере Бивола. К началу ноября он вполне может остаться единственным российским чемпионом в полутяжёлом весе, что может лишь подтолкнуть его к объединительным поединкам. Не секрет, что в России не лучшим образом относятся к сражениям между соотечественниками, а желание расквитаться за Ковалёва или Бетербиева будет положительно оценено как экспертами, так и болельщиками.

«Мне такой соперник (Сауль Альварес. — RT) подходит. Я выше, у меня хорошие боксёрские навыки и достаточно опыта, чтобы встретиться на ринге с бойцом вроде него. Он один из лучших спортсменов в среднем весе, он не тяжеловес. Если бы он был из этой категории, было бы трудно сказать, но он на две ниже, так почему бы и нет?» — отметил Дмитрий.

При этом Биволу не стоит подходить к предстоящему бою чересчур расслабленным. Несомненно, Кастильо серьёзно уступает ему по уровню мастерства, но на ринге может произойти всё что угодно. Это наглядно доказал Энди Руис, отправивший в нокаут самого Энтони Джошуа. Правда, в отличие от россиянина, британец уже успел стать одним из самых популярных боксёров XXI века и понёс минимальные потери. Да, он лишился поясов, но его гонорары остались на прежнем уровне, а промоутеры выбили ему реванш. Дмитрий же пока явно не обладает подобным весом в мировом боксе, а поражение может серьёзно отразиться на его перспективах.

В случае неудачи Бивол потеряет не только пояс, но и драгоценное время. Даже с учётом предоставления незамедлительного реванша он сможет вернуться в борьбу за звание абсолютного чемпиона лишь к концу 2020 года, что вряд ли входит в его планы, притом что Кастильо не смогут склонить к сражению с победителями схваток Ковалёв — Альварес и Бетербиев — Гвоздик. Гонорар за объединительный бой будет значительно выше, чем за повторный поединок с Дмитрием, что может сыграть ключевую роль.

Негативным фактором для Бивола является тот факт, что имя его визави стало известно всего за две недели до битвы. Обычно спортсмены узнают это за несколько месяцев до схватки и могут спокойно готовиться к конкретному оппоненту. Дмитрий же попал в сложную ситуацию, но признался, что всё могло быть и хуже.

«Конечно, всегда хочется всё знать заранее, чтобы хотя бы представлять на тренировках, с кем будешь боксировать. Это не самое худшее, что могло произойти. Хорошо, что соперник есть. Мог бы остаться и без боя», — цитирует Бивола «Советский спорт».

При этом спортсмен признался, что со всей собранностью подходит к поединку с доминиканцем и не собирается недооценивать его сильные качества.

«Посмотрел его бой с Маркусом Брауном. В этом поединке он молодец. Очень устойчивый и достаточно быстрый. Резко перехватывает. Именно так он отправил американца в нокдаун. Высокий, крепкий. По взгляду видно, что держит удары, даже не кривит лицо», — отметил Бивол.