Бетербиев победил Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе
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Поединок, прошедший в Филадельфии, завершился нокаутом в десятом раунде.
Бетербиеву удалось сначала несколько раз отправить Гвоздика в нокдаун, а затем и нокаутировать украинца.
Таким образом, россиянин одержал 15-ю победу в карьере и завоевал пояса IBF и WBC, а украинец потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.
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