Бетербиев победил Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев завоевал титул WBC в данной весовой категории, победив украинца Александра Гвоздика.

Поединок, прошедший в Филадельфии, завершился нокаутом в десятом раунде.

Бетербиеву удалось сначала несколько раз отправить Гвоздика в нокдаун, а затем и нокаутировать украинца.

Таким образом, россиянин одержал 15-ю победу в карьере и завоевал пояса IBF и WBC, а украинец потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

Ранее сообщалось, что Рябинский рассказал о ходе переговоров по бою Поветкина с Хантером.