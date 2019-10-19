Бетербиев победил Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе

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Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев завоевал титул WBC в данной весовой категории, победив украинца Александра Гвоздика.
Бетербиев победил Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе
  • © wbcboxing.com

Поединок, прошедший в Филадельфии, завершился нокаутом в десятом раунде.

Бетербиеву удалось сначала несколько раз отправить Гвоздика в нокдаун, а затем и нокаутировать украинца.

Таким образом, россиянин одержал 15-ю победу в карьере и завоевал пояса IBF и WBC, а украинец потерпел первое поражение в карьере при 17 победах. 

Ранее сообщалось, что Рябинский рассказал о ходе переговоров по бою Поветкина с Хантером.

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