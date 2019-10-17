Рябинский рассказал о ходе переговоров по бою Поветкина с Хантером

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о ходе переговоров по организации поединка между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

«Я люблю говорить о том, что мы обо всём договорились, только тогда, когда подписан договор, а он не подписан, поэтому есть различные резервные варианты, но не стал бы их пока называть. Но пока мы двигаемся в сторону боя с Хантером, и переговоры идут нормально», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Он отметил, что переговоры относительно боя с британцем Тайсоном Фьюри идут не очень активно.

«Но надеемся, что придём к чему-то. В этом смысле — вяло. Но эта история уже на будущее», — добавил промоутер.

В предыдущем поединке, который состоялся 31 августа в Лондоне, Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к следующему бою.