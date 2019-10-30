Разница в габаритах и новый вес для Канело: почему Ковалёва не стоит считать аутсайдером в бою с Альваресом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв считается аутсайдером в поединке с Саулем Альваресом. Дэнни Гарсия и Андре Уорд отдали предпочтение мексиканцу, а последний предсказал его победу нокаутом в заключительных раундах. Однако россиянин имеет ряд преимуществ, которые могут помочь ему в грядущем бою. RT объясняет, почему Ковалёва не стоит списывать со счетов.

До поединка между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом осталось меньше недели. Уже 2 ноября самый высокооплачиваемый боксёр планеты предпримет попытку стать чемпионом в четырёх весовых категориях и приблизиться к рекорду Мэнни Пакьяо. Правда, для этого ему надо взять верх над россиянином, да ещё и сделать это на его родной территории. За свою карьеру Канело ни разу не бился в полутяжёлом весе, в то время как его визави уже успел стать символом данного дивизиона.

Однако успехи Ковалёва и абсолютное отсутствие опыта Альвареса в этой категории не склонили экспертов на сторону россиянина. Так, Сауль считается явным фаворитом как букмекерами, так и профессиональными спортсменами. Недавно своим прогнозом поделился бывший оппонент россиянина Андре Уорд, неизменно комментирующий каждую новую битву с участием Сергея.

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«Первые шесть раундов будут достаточно интересными… Если Альварес выиграет два, а Ковалёв — четыре из первых шести, то ему придётся поднажать во второй половине боя. Чтобы достичь поставленной цели, он должен войти в клетку ко льву», — цитирует Уорда BoxingNews.

Наставник россиянина Бадди Макгирт заявил, что его подопечный будет работать по корпусу своего оппонента, но Уорд выразил сомнение в заверениях специалиста.

Сергея можно научить паре приёмов для сдерживания Канело, но много бить по туловищу? Он будет пропускать, и много. Могу предположить, что Канело выиграет нокаутом в поздних раундах, но это будет равный поединок», — цитирует Уорда BoxingNews24.

Такого же мнения придерживается и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия. Он отметил сильные стороны Ковалёва, но отдал предпочтение Альваресу.

«Для Канело это будет опасный бой, так как он не такой крупный. У Ковалёва поставлен удар. Думаю, что Сауль выиграет по очкам с небольшим преимуществом, но ему придётся несладко. К третьему-четвёртому раунду он просядет, но потом возьмёт своё», — заявил Гарсия.

В отличие от своих коллег, действующий чемпион по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев не стал называть фаворита грядущей схватки, но признался, что будет поддерживать мексиканца, а не своего соотечественника.

«Я не даю прогнозы, но хочу, чтобы Канело победил. У меня больше симпатии к нему… Я сам не такой уж хороший боксёр, и мне очень нравится красивый бокс: различные элементы в защите, то, как атлет работает на ногах. Вот этим Альварес впечатлил меня», — сказал Бетербиев «Спорт-Экспрессу».

Безусловно, Альварес — неординарный боксёр, и он уже неоднократно доказывал это в ринге. О его огромном таланте говорят победы над Геннадием Головкиным, Шейном Мосли и Мигелем Котто, а также довольно близкий бой с Флойдом Мейвезером — Американец был увереннее и выиграл по праву, но его визави не смотрелся мальчиком для битья. И это с учётом того, что на тот момент Саулю было всего 23 года.

С того момента Альварес сильно прибавил и побил много сильных соперников, но встреча с Ковалёвым грозит стать самым сложным испытанием в его карьере. Мексиканцу будет противостоять один из лучших нокаутёров последнего десятилетия, а он сам будет вынужден опробовать себя в абсолютно новых условиях.

Как верно подметил Уорд, Канело придётся зайти на территорию соперника, на которой тот ни разу не оказывался. В схватке с Ковалёвым его вес будет составлять почти 80 кг, и это с учётом того, что большую часть своей карьеры он дрался в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем (до 72,57 кг) дивизионах. В связи с этим, сложно предположить, в какой форме Сауль предстанет в сражении с Сергеем.

В отличие от ММА, в боксе спортсмены редко совершают подобные резкие скачки в весе. Конечно, можно вспомнить пример того же Пакьяо. Он единственный в мире стал чемпионом восьми весовых категориях, а его вес за это время изменился с 50 до 69 кг. В сравнении с этим, 13-килограммовая прибавка в весе Альвареса может показаться не таким серьёзным подвигом. Но в отличие от Мэнни, Сауль никогда не отличался худощавостью и уже на заре своих выступлений имел крепкое телосложение. В профессиональном боксе он никогда не опускался ниже полусреднего дивизиона (до 66,68 кг), и это с учётом того, что он всего лишь на четыре сантиметра выше филиппинца.

Таким образом, на месте Альвареса вполне можно представить Пакьяо, но тот вряд ли когда-либо предпримет такой рискованный шаг. Филиппинец осознаёт все проблемы, с которыми столкнётся при переходе в более тяжёлый дивизион. В частности, его неминуемо ждёт снижение скорости ввиду увеличения массы тела, а также встреча с оппонентами, заметно превышающими его в росте и длине рук. В боксе же подобные преимущества нередко становились решающими факторами успеха. В качестве примера достаточно вспомнить братьев Виталия и Владимира Кличко, на протяжении многих лет мастерски пользовавшихся своими отличными физическими данными.

Так, на момент заключительного взвешивания вес Альвареса будет как минимум на шесть килограмм превышать его рост. В оставшиеся сутки до схватки он вполне может набрать ещё до пяти килограммов массы, чтобы не уступать Ковалёву по данному показателю. В таком случае, разница достигнет 12 кг, что неминуемо скажется на его скоростных качествах. Причём это касается как передвижений по рингу, так и его ударов. Мексиканец рискует стать значительно медленнее, и тем самым открыть россиянину путь к успеху.

При этом не стоит забывать и о других антропометрических данных. Ковалёв на десять сантиметров превосходит Альвареса в росте, а также на пять — в размахе рук. Сергей вполне способен удерживать своего соперника на нужной дистанции с помощью джеба, при этом не забывая «расстреливать» его при помощи фирменного правого прямого. Канело будет вынужден сокращать дистанцию и часто раскрываться, чем отлично может воспользоваться действующий чемпион.

Кроме того, Сауль будет вынужден идти вперёд не только ввиду разницы в габаритах. К этой схватке он подходит в статусе претендента и вряд ли сможет отобрать чемпионское звание в том случае, если будет действовать вторым номером. Во втором поединке с Геннадием Головкиным судьи уже встали на его сторону, но на данный момент этого может оказаться недостаточно.

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Если казахстанец был чересчур заряжен на нокаут в том поединке и без раздумий шёл вперёд, то россиянин вполне может избрать выжидательную тактику. В ответном бою с Элейдером Альваресом он уже продемонстрировал, что научился работать от обороны и не форсировать ход битвы без надобности. Если он не будет гоняться за головой Канело и будет действовать предельно хладнокровно, то способен взять верх.

Стоит отметить, что ранее Альварес уже встречался с боксёрами, которые не только не уступали, но и превосходили Ковалёва в росте и размахе рук. Так, в мае он взял верх над Дэниелом Джейкобсом (182 см, 185 см), а до этого побил чемпиона во втором среднем весе Рокки Филдинга (185 см, 191 см). Но хоть габариты обоих атлетов и соответствовали полутяжёлому весу, по физической мощи они вряд ли находились на одном уровне с действующим чемпионом WBO.

Несомненно, не стоит забывать о разнице в возрасте. 29-летний мексиканец на семь лет младше своего визави, что могло бы стать для него серьёзным подспорьем. Но в недавнем сражении с Энтони Ярдом Ковалёв показал, что способен на равных соперничать даже с молодыми атлетами. И это с учётом того, что британец выступал в своей привычной весовой категории.