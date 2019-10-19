«Показал, как дерутся настоящие чемпионы»: что говорили после победы Бетербиева над Гвоздиком в объединительном бою

Преимущество Артура Бетербиева в мощи стало ключевым фактором в его победе над Александром Гвоздиком. Об этом заявил экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. Генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв восхитился выступлением соотечественника и пообещал, что попытается организовать его поединок в родной стране, а глава промоутерской компании Top Rank назвал имя следующего оппонента Бетербиева.

Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Александром Гвоздиком, тем самым объединив два титула в полутяжёлом весе — по версиям IBF и WBC. Таким образом он сделал серьёзный шаг на пути к званию абсолютного чемпиона, которое в последний раз покорялось легендарному Рою Джонсу в 1999 году. Правда, тогда для этого было необходимо собрать у себя три пояса, а не четыре.

Для Бетербиева поединок с Гвоздиком получился крайне напряжённым, а чаша весов вполне могла качнуться и в сторону его визави. Середина схватки осталась за украинцем, который был острее, точнее и вполне мог оформить свой 15-й нокаут в карьере. Так, Александр несколько раз прицельно попал правым прямым в челюсть Артура. Но победил в итоге именно россиянин, который остался единственным чемпионом мира по боксу, имеющим в своём активе 100% досрочных побед.

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Правда, сам Бетербиев признался, что не до конца доволен своими действиями в сражении с Гвоздиком. По его словам, он имел сразу несколько планов на бой, но временами это не помогало ему доминировать в ринге.

«Что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой», — цитирует Бетербиева ТАСС.

При этом он признался, что не боялся прервать свою серию из 14 нокаутов подряд и готовился биться на протяжении всех 12 раундов.

«Не было задачи нокаутировать. Стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника», — добавил Бетербиев.

В отличие от самого атлета, его тренерский штаб остался доволен тем, как он выглядел в битве с Гвоздиком. Как заявил один из его наставников Нурипаша Талибов, Бетербиев в хорошей форме подошёл к объединительному бою.

«Думаю, что если бы поединок продолжался все 12 раундов, то он бы выдержал темп. План был выстроен тактически грамотно... Несмотря на некую лёгкость победы, отмечу, что Саша Гвоздик — хороший боксёр, и его удары очень опасны. И бой получился сложным для Артура», — цитирует Талибова РИА Новости.

По его словам, россиянин «владел инициативой и диктовал условия боя».

«Саша — очень уважаемый боксер, но я всё же ожидал победы нокаутом. Периодически, когда Артур обращается ко мне за помощью, я работаю с ним. И удивляюсь, как сильно он атакует справа. У него очень мощные удары, некоторые тяжеловесы так не бьют. И когда он начал очень жёстко попадать по туловищу, я понял, что Артур сейчас сломает соперника», — заключил Талибов.

По мнению экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Григория Дрозда, ключевым аспектом в противостоянии стала мощь россиянина.

«Артур просто смял Александра. Как только Бетербиев включил скорость повыше, Гвоздика просто не стало. Не зря все говорят о его мощи. По сути, он достаточно легко добыл победу в бою с чемпионом мира. Украинцу не хватило силы удара. Россиянин просто не чувствовал джебы, которые тот попадал», — объяснил Дрозд.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поздравил Бетербиева с успехом и поприветствовал нового чемпиона организации.

«Это был отличный бой между двумя чемпионами, боксёры показали очень высокий уровень. Бетербиев в этом поединке был очень силён и решителен. Наша организация гордится своим новым обладателем титула», — заявил Сулейман.

Успех Бетербиева привлёк внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который прокомментировал его триумф в своём Telegram-канале.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксёром Александром Гвоздиком... В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боёв, 15 побед, 15 нокаутов», — написал Кадыров.

Восхитился выступлением Бетербиева и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он поздравил спортсмена с завоеванием титула WBC и похвалил его за яркий стиль ведения боя.

«Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Не сомневался в победе Артура. В этом весе он может составить конкуренцию любому. И сейчас мы ждём победителя дома и от Федерации бокса России готовим ему приз. Подробности пока раскрывать не будем», — заявил Кремлёв.

Глава организации признался, что постарается организовать следующий поединок Бетербиева в России, а также сравнил прошедшую схватку с возможным реваншем между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

«То же самое ждёт Усика в реванше с Гассиевым — эта беготня по рингу не пройдёт», — добавил Кремлёв.

При этом промоутер объединившего титулы чемпиона в полутяжёлом весе Боб Арум заявил, что у него есть другие планы относительно будущего Артара. Вопреки ожиданиям болельщиков, оппонентом Бетербиева скорее всего станет не обладатель титула WBA Дмитрий Бивол.

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«В следующем поединке Артур проведёт защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае», — поделился глава промоутерской компании Top Rank.

Несмотря на высокое место в рейтинге, Фаньлуна вряд ли можно назвать серьёзной угрозой для Бетербиева. За свою карьеру он провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых взял верх. Но отдельно стоит обратить внимание уровень соперников китайца. Достаточно отметить, что в последний раз он бился с малоизвестным мексиканцем Хилберто Рубио, в послужном списке которого значится по девять побед и поражений.

Тем временем Дмитрий Бивол высоко оценил действия Бетербиева в битве с Гвоздиком. По его словам, Артур показал, что способен работать «хладнокровно».

«Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине даже показалось, что тот устал. Однако несколько серьёзных ударов по корпусу нанесли ущерб Александру», — сказал боксёр.

Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что готов сразиться со своим соотечественником.

«Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня», — заключил Бивол.