Промоутер назвал имя следующего соперника Бетербиева

Промоутер Боб Арум сообщил, кто станет следующим соперником чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева.

По словам Арума, которые передаёт BoxingScene, 34-летний россиянин проведёт следующий поединок с представителем Китая 31-летним Мэн Фаньлуном, являющимся обязательным претендентом на титул.

Отмечается, что бой может пройти в начале 2020 года в Китае, во время празднования китайского Нового года.

Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, таким образом одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что ему всё равно, с кем драться дальше.