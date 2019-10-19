Промоутер назвал имя следующего соперника Бетербиева

Короткая ссылка
Промоутер Боб Арум сообщил, кто станет следующим соперником чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева.
Промоутер назвал имя следующего соперника Бетербиева
  • @arturbeterbiev
  • Instagram

По словам Арума, которые передаёт BoxingScene, 34-летний россиянин проведёт следующий поединок с представителем Китая 31-летним Мэн Фаньлуном, являющимся обязательным претендентом на титул.

Отмечается, что бой может пройти в начале 2020 года в Китае, во время празднования китайского Нового года.

Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, таким образом одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что ему всё равно, с кем драться дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить