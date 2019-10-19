Промоутер назвал имя следующего соперника Бетербиева
- @arturbeterbiev
По словам Арума, которые передаёт BoxingScene, 34-летний россиянин проведёт следующий поединок с представителем Китая 31-летним Мэн Фаньлуном, являющимся обязательным претендентом на титул.
Отмечается, что бой может пройти в начале 2020 года в Китае, во время празднования китайского Нового года.
Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, таким образом одержав 15-ю победу в карьере.
Ранее Бетербиев заявил, что ему всё равно, с кем драться дальше.