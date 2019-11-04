«Сергей двигался очень хорошо»: Лебедев о поражении Ковалёва, мощи Альвареса и будущем Бивола и Бетербиева

Сергей Ковалёв выбрал правильную тактику на бой с Саулем Альваресом. Об этом в интервью RT заявил боксёр Денис Лебедев. По его мнению, экс-обладатель титула WBO в полутяжёлом весе сражался на пределе своих возможностей, однако соперник оказался сильнее. Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF также поделился мнением о дальнейших перспективах соотечественника в боксе, похвалил мексиканца за смену весовой категории и предположил, как могут развиваться поединки Альвареса с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

— Некоторые эксперты выразили мнение, что Сергей Ковалёв выбрал неправильную тактику на бой с Саулем Альваресом. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Почему была сделана ставка на джебы?

— Нет. Канело постоянно навязывал сопернику ближний бой, так как именно в нём он мог показать себя наилучшим образом. Других вариантов не было. Но, по моему мнению, Ковалёв должен получить за этот поединок «пять с плюсом». Это объективно, я бы и сам выбрал точно такую же тактику.

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— Не стоило ли россиянину подключить прямой удар справа?

— Он это делал, но именно в тот момент, когда было нужно. Возможно, со стороны могло показаться, что он ошибается, но с точки зрения боксёра это не так. Стоит отметить, что Альварес действительно силён. Но и Ковалёв, в свою очередь, делал даже больше, чем мог. Он подошёл к бою в очень хорошей форме. Посмотрите, в 10-м и 11-м раундах Сергей осыпал соперника ударами. Да, они не были акцентированными, но их явно было больше, чем в любом из его прежних поединков. Поэтому, повторюсь, тактика была выбрана верно.

— Почему Ковалёв действовал на ринге не столь активно?

— Я бы так не сказал, он задал очень высокий темп. Сергей всегда боксирует столько, сколько может. А в этом бою даже больше. Мне даже показалось, что у Альвареса в конце сдали нервы, так как он рассчитывал на быструю победу, на то, что он выйдет и проедется катком по Ковалёву. Но у него ничего не получилось.

— Перед боем тренер Ковалёва Бадди Макгирт заявлял, что они подготовили Альваресу несколько сюрпризов. В чём, на ваш взгляд, они заключались?

— Думаю, что речь как раз шла о работе джебами передней рукой. Раньше он редко наносил подобные удары в таком количестве. Кроме того, Сергей очень хорошо двигался как вправо, так и влево. Честно говоря, я такого Ковалёва ещё не видел.

— Чем ещё вас удивил Альварес?

— Мощью, которую он сохранял от первого до последнего раунда. А в целом я бы не сказал, что увидел что-то новое в его действиях. Канело был самим собой, оставался на своём высоком уровне. Честно говоря, ещё до боя у меня сложилось мнение, что миф о его непобедимости немного преувеличен. Но сейчас я увидел, что мексиканец обладает неиссякаемым зарядом энергии, который и позволяет ему побеждать любого соперника. Сложно представить, как такое возможно.

— В какой момент поняли, что Ковалёв всё же проигрывает?

— Наверное, в середине боя, где-то в шестом раунде.

— Согласны ли вы с тем, что россиянин уступал по очкам?

— Да, конечно, сложно с этим поспорить. В последних раундах явно доминировал Альварес, было видно, что Ковалёв уже выживал, хотя и делал это достойно. Он в любой момент был готов переломить ход боя.

— Последний поединок Ковалёва — с Энтони Ярдом — состоялся всего два месяца назад. Не стоило ли ему отвести больше времени на подготовку к бою с Канело?

— Это личный выбор Ковалёва, и никто не вправе был за него решать. Если он согласился на проведение поединка, значит, посчитал, что был к нему готов.

— Каковы дальнейшие перспективы Ковалёва? После потери титула согласятся ли с ним драться Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев?

— Разумеется, это решение, которое он должен принять сам. Но, честно говоря, в его случае о перспективах говорить уже сложно. В своей весовой категории он одержал верх над массой сильных соперников. Думаю, ему хватит.

— Значит ли это, что ему пора задуматься о завершении карьеры?

— Наверное, да. Рано или поздно придётся это сделать. Разумеется, могут быть разные обстоятельства, как показывает мой пример.

—Николай Валуев назвал Альвареса сильнейшим боксёром в полутяжёлой весовой категории на данный момент. Согласны с этим мнением?

— Об этом все говорят. Сауль заслужил признание всего боксёрского сообщества, поэтому сложно не согласиться. Но стоит отдать должное и Ковалёву. Мой бывший тренер Фредди Роуч перед боем сказал, что у россиянина нет шансов на победу. Я не был с ним согласен, и именно так и произошло. Сергей сумел достойно выстоять даже в бою с таким сильным соперником. В любом случае мне кажется, что Альваресу гораздо комфортнее в нынешнем дивизионе. Раньше ему постоянно приходилось заниматься сгонкой веса, а сейчас он чувствует себя в своей тарелке.

— Следующими соперниками Альвареса могут стать Бивол и Бетербиев. По какому сценарию пройдут бои с этими оппонентами?

— Ринг всё расставит по своим местам. Думаю, россиян не стоит списывать со счетов. Но в любом случае это будут классные поединки, так как у всех троих схожие стили боксирования. Бетербиев может усмирить пыл мексиканца, в таком случае говорят «нашла коса на камень». А Бивол попытается разобрать Альвареса в том же стиле, в котором это делал Ковалёв.