Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксёр Сергей Ковалёв потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Таким образом, мексиканец, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что в команде Ковалёва связывали проблемы во время взвешивания с погрешностью весов.