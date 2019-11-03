Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде.
Таким образом, мексиканец, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что в команде Ковалёва связывали проблемы во время взвешивания с погрешностью весов.