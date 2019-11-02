В команде Ковалёва связывают проблемы во время взвешивания с погрешностью весов

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Проблемы во время взвешивания у чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва возникли из-за погрешности весов.
В команде Ковалёва связывают проблемы во время взвешивания с погрешностью весов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского боксёра.

«Сергей проверял вес до взвешивания, всё было в норме. Видимо, что-то не так было с весами. К тому же команда соперника играла на нервах», — сказал представитель спортсмена.

Поединок Ковалёва с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканского боксёра 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем.

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