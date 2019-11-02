В команде Ковалёва связывают проблемы во время взвешивания с погрешностью весов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского боксёра.
«Сергей проверял вес до взвешивания, всё было в норме. Видимо, что-то не так было с весами. К тому же команда соперника играла на нервах», — сказал представитель спортсмена.
Поединок Ковалёва с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 2 ноября в США.
В активе 29-летнего мексиканского боксёра 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем.