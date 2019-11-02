Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
  • AFP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов поединка, в день боя оба спортсмена пройдут дополнительное взвешивание, и в случае, если их вес превысит 84 кг, нарушившего ждут штрафные санкции.

Отмечается, что лимит 84 кг при нормативе весовой категории 79,378 кг был сделан из-за перехода Альвареса через две категории.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом.

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