Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
- Reuters
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания боксёров перед поединком. Сергей Ковалёв оказался тяжелее Сауля Альвареса на 0,5 кг. Россиянин сумел вписаться в лимит полутяжёлого веса (79,378 кг) лишь с четвёртой попытки, раздевшись догола.
.@KrusherKovalev— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 1, 2019
1er Intento: 176 lbs.
2do intento (sin collar): 175.5 lbs.
3er intento (sin ropa): 175.25 lbs.
4to intento: 175 lbs. #CaneloKovalevpic.twitter.com/NvvoMxIGKo
Публика встретила Ковалёва неодобрительным гулом. Поединок россиянина с Саулем Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
Ранее Цзю рассказал, стоит ли Ковалёву опасаться судейства в бою с Альваресом.