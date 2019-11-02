Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
  • Reuters

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания боксёров перед поединком. Сергей Ковалёв оказался тяжелее Сауля Альвареса на 0,5 кг. Россиянин сумел вписаться в лимит полутяжёлого веса (79,378 кг) лишь с четвёртой попытки, раздевшись догола.

Публика встретила Ковалёва неодобрительным гулом. Поединок россиянина с Саулем Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Цзю рассказал, стоит ли Ковалёву опасаться судейства в бою с Альваресом.

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