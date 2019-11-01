Цзю рассказал, стоит ли Ковалёву опасаться судейства в бою с Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказал мнение о возможной благосклонности судей к чемпиону WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу в предстоящем поединке с обладателем пояса WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Стоит ли бояться, что Ковалёва могут засудить в США? Есть поговорка: «Волков бояться — в лес не ходить». Выходя на ринг, о судействе не надо думать. Нужно выходить и делать свою работу на 100%», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее тренер Ковалёва высказал мнение, что судьи настроены отдать победу Альваресу.