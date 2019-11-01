Тренер Ковалёва считает, что судьи настроены отдать победу Альваресу

Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва, считает, что его подопечный должен нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса, так как судьи, скорее всего, примут решение не в пользу российского боксёра по итогу боя.

«Вот как я это вижу. Если мы победим его, но решение примут не в нашу пользу, это увидит весь мир. Понимаете, что я имею в виду? Но такой парень, как Канело, не примет этого. Он захочет реванша. Наш план в том, чтобы выйти и сделать то, что нужно, не переживать насчёт судей», — цитирует Макгирта BoxingScene.

Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе. Для мексиканца это будет дебютный поединок в полутяжёлом весе.

Ранее Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе.