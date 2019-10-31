Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.

«Хочется поблагодарить людей, которые поддерживают меня на протяжении всей моей карьеры. Я готов сотворить историю. И я полностью готов к великолепному бою против Сергея Ковалёва. Он является лучшим в полутяжёлом весе, это причина, по которой мы выбрали его. Мы идём к тому, чтобы написать историю, сражаясь с одним из лучших боксёров мира. Мне комфортно в полутяжёлой весовой категории, но посмотрим, как всё пройдёт в субботу на ринге», — цитирует мексиканца Boxing News 24.

Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе. Для мексиканца это будет дебютный поединок в полутяжёлом весе.

Ранее Тищенко заявил, что победа над Канело станет самым большим событием карьеры Ковалёва.