Тищенко: победа над Канело станет самым большим событием карьеры Ковалёва

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым и экс-обладателем четырёх поясов в средней весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом.
Тищенко: победа над Канело станет самым большим событием карьеры Ковалёва
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«Шанс есть всегда, тем более Альварес из более лёгкой весовой категории. Но фаворитом всё же будет мексиканец. Не думаю, что Сергея могут засудить в США, он популярен там и давно как свой. Если Ковалёв победит Альвареса, то он будет величайшим боксёром России — он уже и так вошёл в историю. А победа над Альваресом станет самым большим событием его карьеры. Не исключаю, что это может быть его последний поединок, ведь он уже возрастной боксёр, но решать только ему», — сказал Евгений Тищенко «Чемпионату»

Бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов перед боем в США.

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