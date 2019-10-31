Тищенко: победа над Канело станет самым большим событием карьеры Ковалёва
- © sergeykrusherkovalev
«Шанс есть всегда, тем более Альварес из более лёгкой весовой категории. Но фаворитом всё же будет мексиканец. Не думаю, что Сергея могут засудить в США, он популярен там и давно как свой. Если Ковалёв победит Альвареса, то он будет величайшим боксёром России — он уже и так вошёл в историю. А победа над Альваресом станет самым большим событием его карьеры. Не исключаю, что это может быть его последний поединок, ведь он уже возрастной боксёр, но решать только ему», — сказал Евгений Тищенко «Чемпионату»
Бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов перед боем в США.