Валуев считает, что Альварес сильнее российских боксёров Бетербиева и Бивола

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение россиянина Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Валуев считает, что Альварес сильнее российских боксёров Бетербиева и Бивола
  • Reuters

«Ковалёв выглядел неожиданно. Думаю, он берёг силы, был настроен на поздние раунды. На мой взгляд, сказывалась усталость после прошлого боя, не было паузы. Альварес был хорош, на коне. Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно», — цитирует депутата «Чемпионат».

По его мнению, Ковалёв дал Альваресу поработать, из-за чего и потерпел поражение. Он также поделился мнением о возможных поединках мексиканца с другими российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если сравнивать недавний бой Бетербиева, то Канело выиграл бы в бою с Артуром. Что касается боя с Дмитрием Биволом, то здесь есть опасность в том, что Альварес мог бы прорваться на удобную дистанцию. На сегодня Альварес в этой весовой категории сильнейший», — сказал Валуев.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году.

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