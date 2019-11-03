Валуев считает, что Альварес сильнее российских боксёров Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение россиянина Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Ковалёв выглядел неожиданно. Думаю, он берёг силы, был настроен на поздние раунды. На мой взгляд, сказывалась усталость после прошлого боя, не было паузы. Альварес был хорош, на коне. Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно», — цитирует депутата «Чемпионат».

По его мнению, Ковалёв дал Альваресу поработать, из-за чего и потерпел поражение. Он также поделился мнением о возможных поединках мексиканца с другими российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если сравнивать недавний бой Бетербиева, то Канело выиграл бы в бою с Артуром. Что касается боя с Дмитрием Биволом, то здесь есть опасность в том, что Альварес мог бы прорваться на удобную дистанцию. На сегодня Альварес в этой весовой категории сильнейший», — сказал Валуев.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году.