Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что Сергею Ковалёву предложат провести бой в России в следующем году.

«Конечно, будем предлагать провести бой в России. Серёга молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним всё. В следующем году этот бой мог бы состояться», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Напомним, что 3 ноября в Лас-Вегасе Ковалёв потерпел поражение от обладателя поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее бывший чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд выразил мнение, что Ковалёв выглядел беспомощно в бою с Альваресом.