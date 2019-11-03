Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что Сергею Ковалёву предложат провести бой в России в следующем году.
Кремлёв заявил, что Ковалёву предложат провести бой в России в 2020 году
  • РИА Новости

«Конечно, будем предлагать провести бой в России. Серёга молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним всё. В следующем году этот бой мог бы состояться», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Напомним, что 3 ноября в Лас-Вегасе Ковалёв потерпел поражение от обладателя поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее бывший чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд выразил мнение, что Ковалёв выглядел беспомощно в бою с Альваресом.

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