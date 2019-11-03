Дрозд считает, что Ковалёв выглядел беспомощно в бою с Альваресом

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Бывший чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Дрозд считает, что Ковалёв выглядел беспомощно в бою с Альваресом
  • Reuters

«У Сергея, к сожалению, вообще ничего не получилось, он выглядел беспомощно и, самое главное, неуверенно», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его мнению, Альварес хорошо изучил соперника и смог нейтрализовать переднюю руку россиянина. Он также отметил, что Ковалёв был не похож на себя, в то время как мексиканец прибавлял в каждом раунде.

«Ещё бой завершился таким жёстким нокаутом. Никто не ожидал такого расклада, сейчас как-то печально», — сказал Дрозд.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Ковалёв избежал серьёзных травм в бою с Альваресом.

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