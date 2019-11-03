Боксёр Ковалёв избежал серьёзных травм в бою с Альваресом

Россиянин Сергей Ковалёв не получил серьёзных травм в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе с мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

«Сергея осмотрели врачи. Серьёзных повреждений нет. Только боль в челюсти», — сказал собеседник агентства.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Ковалёв госпитализирован после боя с Альваресом.