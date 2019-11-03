Боксёр Ковалёв избежал серьёзных травм в бою с Альваресом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.
«Сергея осмотрели врачи. Серьёзных повреждений нет. Только боль в челюсти», — сказал собеседник агентства.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что Ковалёв госпитализирован после боя с Альваресом.