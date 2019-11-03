СМИ: Ковалёв госпитализирован после боя с Альваресом

Российский боксёр Сергей Ковалёв был госпитализирован после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Об этом сообщает журналист Майк Коппингер в своём Twitter со ссылкой на слова промоутера Кэти Дувы.

Отмечается, что это было сделано в качестве дополнительной меры предосторожности.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее чемпион ОИ-2012 Егор Мехонцев посоветовал Ковалёву завершить карьеру.