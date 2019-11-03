Чемпион ОИ-2012 Мехонцев посоветовал Ковалёву завершить карьеру

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Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился впечатлениями от поединка Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Чемпион ОИ-2012 Мехонцев посоветовал Ковалёву завершить карьеру
  • Reuters

«Думаю, Ковалёву стоит уйти. Здоровье дороже. Соотечественники и болельщики поддержат его, я в том числе. Его решение должно быть мужским: либо уйти, либо продолжить», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также вспомнил о ситуациях с Максимом Дадашевым и Романом Симаковым, которые скончались после поединков. 

«Здесь надо думать самому, как подскажут внутренние инстинкты, как принять решение. В любом случае оно будет непростым. Что касается боя с соотечественниками — Биволом или Бетербиевым, — я бы ему не советовал», — сказал Мехонцев.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее тренер Ковалёва заявил, что боксёр вернётся на ринг после отдыха.

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