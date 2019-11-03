Тренер Ковалёва заявил, что боксёр вернётся на ринг после отдыха
- Reuters
«Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое случается, к сожалению. Сергей ещё молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнёт», — цитирует Макгирта ТАСС.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Как сообщалось, что Ковалёв заработал более $3 млн за поединок с Альваресом.