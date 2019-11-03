Тренер Ковалёва заявил, что боксёр вернётся на ринг после отдыха

Тренер российского боксёра Сергея Ковалёва Бадди Макгирт заявил, что его подопечный вернётся на ринг, как только отдохнёт после боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое случается, к сожалению. Сергей ещё молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнёт», — цитирует Макгирта ТАСС.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Как сообщалось, что Ковалёв заработал более $3 млн за поединок с Альваресом.