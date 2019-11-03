Тренер Ковалёва заявил, что боксёр вернётся на ринг после отдыха

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Тренер российского боксёра Сергея Ковалёва Бадди Макгирт заявил, что его подопечный вернётся на ринг, как только отдохнёт после боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе с мексиканцем Саулем Альваресом.
Тренер Ковалёва заявил, что боксёр вернётся на ринг после отдыха
  • Reuters

«Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое случается, к сожалению. Сергей ещё молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнёт», — цитирует Макгирта ТАСС.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Как сообщалось, что Ковалёв заработал более $3 млн за поединок с Альваресом.

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