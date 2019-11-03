Разница в скорости и тактические ошибки: Альварес нокаутировал Ковалёва в бою за титул чемпиона мира WBO

Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO. В 11-м раунде россиянин пропустил серию ударов и не смог подняться с настила. Благодаря этому успеху мексиканец завоевал пояса в четырёх разных весовых категориях и повторил достижение Пернелла Уиттакера и Хуана Мануэля Маркеса.

Поединок между Ковалёвым и Альваресом заслуженно считался одним из самых ожидаемых в 2019 году. Для россиянина успех в этом бою мог стать самым громким в его карьере, а мексиканцу — помочь завоевать пояса в четырёх весовых категориях и приблизиться к уникальному достижению Мэнни Пакьяо. Филиппинец является единственным в истории боксёром, выигрывавшим титулы в восьми дивизионах.

За карьеру Ковалёв ни разу не участвовал в схватке подобного масштаба. Безусловно, в его послужном списке значились битвы с Андре Уордом и Бернардом Хопкинсом, но ни одна из них не могла сравниться с этой по уровню ажиотажа. При этом к бою с Канело он подходил в статусе аутсайдера. За его визави говорили статус одного из сильнейших боксёров планеты, великолепный уровень мастерства и возраст. 29-летний мексиканец находится в самом расцвете сил, в то время как 36-летний россиянин уже размышляет об уходе из профессионального спорта.

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Примечательно, что сложности Ковалёва начались ещё со взвешивания. В отличие от противника, россиянин не смог показать на весах необходимые цифры и был вынужден полностью обнажиться для успешного прохождения процедуры. Однако даже это не помогло, вследствие чего чемпиону WBO был дан дополнительный час для приведения массы тела к необходимым значениям. В итоге Сергею хватило 10 минут и поединок не был отменён.

Несмотря на тот факт, что именно титул Ковалёва стоял на кону, главным организатором мероприятия выступала сторона Альвареса. В связи с этим в контракте содержался пункт о регидратации, призванный увеличить шансы мексиканца на успех. Так, спортсмены были обязаны пройти дополнительную процедуру взвешивания в день схватки, а их вес не должен был превышать 83,91 кг (при лимите категории в 79,4 кг). Это было обусловлено желанием лишить более крупного Сергея преимущества.

Стоит отметить, что бой между Ковалёвым и Альваресом начался с солидной задержкой. Причиной тому стал турнир UFC 244 в Нью-Йорке, который стал 500-м в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Боксёры были вынуждены дождаться окончания шоу и проследовали в ринг только после завершения дуэли между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диасом.

Первый раунд прошёл под диктовку Ковалёва. Он сходу стал действовать первым номером и отодвигать оппонента джебами. Правда, россиянин работал по большей части открытой перчаткой, вследствие чего эти удары практически не несли опасности для Альвареса. Мексиканец наглухо перекрывался, не позволяя ни одной из попыток достигать цели.

Зато во втором раунде Канело предстал в абсолютно другом свете. Он взвинтил темп, стал отвечать и очень быстро нашёл бреши в обороне россиянина. Невооружённым взглядом была заметна разница не только в габаритах, но и в скорости, которая давала Альваресу серьёзное преимущество. Он был стремителен, бил очень мощно, но его план был предельно понятен. Как и ожидалось, Сауль сделал акцент на атаки по корпусу, защита которого считается слабым местом Ковалёва.

Ближе к середине схватки преимущество Альвареса начало нарастать. Ковалёв не мог найти ключи к его обороне, а атаки россиянина смотрелись крайне неостро. Сам мексиканец всё больше прессинговал и отправлял в цель мощнейшие удары. В отличие от Сергея, Сауль вкладывался почти в каждую попытку, чередовал «этажи» и неоднократно ловил соперника на контратаках.

К восьмому раунду превосходство мексиканца стало очевидно. Ковалёв выглядел растерянным, его фирменный джеб не работал против защиты Альвареса, а тот чувствовал себя всё более уверенно. Он не стеснялся работать на ближней дистанции и расстреливать оппонента тяжелейшими хуками. Сергей всё чаще был вынужден прибегать к клинчам, но даже в них смотрелся менее предпочтительно и много пропускал.

Ещё до боя наставник россиянина Бадди Макгирт заверял, что вместе с подопечным приготовил несколько сюрпризов для Альвареса. Но вплоть до девятого раунда так и не было понятно, в чём именно они заключались. Ковалёв продолжал действовать однотипно и боялся выбрасывать мощнейший правый прямой. Канело же решил вновь напомнить о своём умении действовать вторым номером и на протяжении минуты простоял в углу, искусно уклоняясь от атак противника. Сергей бросился вперёд, потратил много сил, но успеха не добился.

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К последним раундам стало окончательно ясно, что Ковалёв не сможет взять верх судейским решением. Несмотря на вспышки активности, он смотрелся менее внушительно, что заставляло его надеяться исключительно на нокаут. При этом в возможность такого развития событий верилось с трудом. В перерыве после 10-го отрезка он выглядел обречённым и уже сам не надеялся на триумф.

Роковым стал 11-й раунд поединка. Ковалёв пытался пойти вперёд, но серьёзная разница в скорости и свежести сыграла с ним злую шутку. Альварес мгновенно заметил усталость в движениях соперника и провёл сокрушительную серию. После мощнейшего левого хука Сергей оказался в состоянии грогги, а правый прямой отправил его на настил. Нокаут оказался настолько тяжёлым, что россиянин долго не мог подняться на ноги.

Этот успех позволил Альваресу успешно дебютировать в полутяжёлом весе и стать чемпионом в четырёх весовых категориях. Таким образом, он повторил достижения легендарных Пернелла Уиттакера, Мигеля Котто и Хуана Мануэля Маркеса.