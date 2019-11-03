«Сергей не собирается завершать карьеру»: что обсуждали после боя между Ковалёвым и Альваресом

Причиной поражения Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса стала усталость из-за недавного боя с Энтони Ярдом, считает сам экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO. Тренер Бадди Макгирт сказал, что его подопечный выполнил план на поединок, а менеджер Эгис Климас заверил, что россиянин не собирается завершать карьеру. При этом обладатель титула WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что в прошедшей схватке Ковалёв был непохож на себя, а золотой призёр Олимпиады Егор Мехонцев посоветовал ему всё же задуматься об уходе из спорта.

Сергей Ковалёв проиграл нокаутом Саулю Альваресу и не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Для россиянина это поражение стало четвёртым в карьере и вторым — за 15 месяцев. В августе 2018 года он уступил однофамильцу мексиканца Элейдеру, но впоследствии смог взять убедительный реванш.

Схватка между Ковалёвым и Канело продлилась 11 раундов. В ходе предпоследней трёхминутки россиянин застоялся у канатов и позволил оппоненту нанести серию разящих ударов, отправивших его в глубокий нокаут. Отечественный боксёр с трудом пришёл в чувство, но смог обойтись без медицинской помощи и сам покинул арену. После осмотра врачей стало известно, что он не получил тяжёлых травм.

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«Провёл бой, как и планировал. К сожалению, получилось так. Поздравляю Альвареса, он сделал историю. Боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт», — цитирует Ковалёва ТАСС.

36-летний спортсмен признался, что одной из причин поражения стало его неидеальное физическое состояние. По словам боксёра, сказалось недостаточное количество времени на отдых после битвы с Энтони Ярдом, состоявшейся в конце августа.

«Устал после шестого раунда. Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно. Знаю, что ещё могу объединить все титулы в полутяжёлом весе. Всё ещё готов к этому», — заключил Ковалёв.

По словам промоутера спортсмена, главы компании Main Events Кэти Дувы, Ковалёв «попросил прощения за поражение» от Альвареса. При этом она выразила мнение, что российскому боксёру не за что извиняться, так как он «сделал всё, что от него зависело».

После поединка многие предположили, что тяжелейшее поражение поставит крест на дальнейшей карьере Сергея Ковалёва. Однако его менеджер Эгис Климас заверил, что боксёр в скором времени вновь окажется на ринге.

«Конечно, Сергей не собирается завершать карьеру. Мы намереваемся вернуть свой титул», — заявил представитель спортсмена.

Это подтвердил и наставник Крушителя Бадди Макгирт. Бывший тренер покойного Максима Дадашева заявил, что Ковалёв ещё способен продолжать выступать.

«Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое случается, к сожалению. Сергей ещё молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнёт», — отметил Макгирт.

Новоиспечённый чемпион в четырёх весовых категориях отдал дань уважения Ковалёву и высоко оценил значимость успеха.

«Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Сделал историю, это самая важная победа в карьере. Очень уважаю своего соперника, он провёл хороший поединок», — сказал Канело.

В случае победы Ковалёва с наибольшей вероятностью его оппонентом мог стать соотечественник Дмитрий Бивол. Действующий чемпион мира по версии WBA и его промоутер Андрей Рябинский подтверждали эту информацию, а сам атлет прибыл в Лас-Вегас, чтобы воочию понаблюдать за выступлением возможного соперника. Но поражение изменило его планы на будущее.

«Ходят слухи, что Сауль собирается остаться. Это было бы здорово для полутяжёлого веса. Конечно, хотел бы сразиться с Канело. Это лучше сделать сейчас, чем в 36 лет. Встреча с Ковалёвым уже не так интересна. Он проиграл, без титула. Мне сейчас интересны битвы, в которых могу заработать пояс», — цитирует Бивола РИА Новости.

По словам спортсмена, в дуэли с мексиканцем Ковалёв не был похож на себя.

«Выглядел возрастным, уставшим, покусанным волчарой. Он не так давно провёл сложнейший бой с Энтони Ярдом. Может быть, где-то недовосстановился, к тому же ему 36 лет. Но Сергей и в этом возрасте хорошо боксирует», — добавил Бивол.

На момент остановки поединка Ковалёв находился в сложном положении. Он уступал на судейских карточках двух из трёх судей и был вынужден полагаться исключительно на нокаут. При этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не согласился с тем, что Крушитель смотрелся слабее визави.

«Бой был равный, не сказал бы, что Сергей проигрывал. Он много работал передней рукой, это хорошо. Но в боксе тяжело без права на ошибку: видимо, он чуть-чуть не углядел, пропустил удар. Думаю, что нельзя расстраиваться... Была возможность и выиграть», — заявил Кремлёв.

В качестве возможных причин неудачи он также назвал нехватку агрессии со стороны россиянина и тот факт, что Сергей мало использовал свою сильнейшую правую руку. Кремлёв добавил, что не был впечатлён действиями Альвареса на ринге и пообещал попытаться организовать поединок с участием Ковалёва в России.

По мнению известного промоутера Владимира Хрюнова, из-за ряда факторов успех Альвареса в сражении с Ковалёвым был практически предрешён. В частности, он указал на дату проведения сражения и на спорные оценки судей на момент остановки.

«Организаторы сделали всё, чтобы Альварес победил. Бой был назначен почти сразу после предыдущего у Сергея, что и лишило его сил... Подтверждением этому были взвешивание в день поединка и, конечно же, судейские записки... На мой взгляд, явно выигрывающий россиянин у двух судей уступал по очкам, а у третьего была ничья», — отметил Хрюнов.

С промоутером не согласился экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. Он сказал, что у Ковалёва ничего не получилось в битве с Альваресом.

«Он выглядел беспомощно, а самое главное — неуверенно. А Канело, наоборот, хорошо изучил соперника, ему удалось нейтрализовать переднюю руку. Сергей был сам не свой, а мексиканец от раунда к раунду набирал. Ещё всё завершилось таким жёстким нокаутом. Никто не ожидал такого расклада, сейчас как-то печально», — заявил Дрозд.

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Экс-обладатель титула чемпиона WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов также остался недоволен действиями Ковалёва. По его словам, соотечественник был «излишне аккуратен» и слишком чётко придерживался командного плана.

«Он выступал вторым номером. Если бы Сергей где-то упёрся и начал действовать так же остро, как раньше, то Альварес мог и ощутить всю мощь россиянина. Я понимал, что рисунок боя будет таким. Хотелось бы видеть того Крушителя, который мог останавливать своими ударами. Может быть, сегодня Ковалёв переживал, что устанет во второй половине», — выразил мнение Кудряшов.

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев и вовсе посоветовал Ковалёву повесить перчатки на гвоздь. По словам спортсмена, ему нужно думать о своём здоровье, а не о схватках с Бетербиевым и Биволом.

«Думаю, Ковалёву стоит уйти... Соотечественники и болельщики поддержат его, я в том числе. Его решение должно быть мужским: либо закончить, либо продолжить. У него семья, маленькие дети. Бывает всякое, например как Дадашев. Сергей сам боксировал с парнем, который после дуэли с ним же и умер. Здесь надо думать самому, как подскажут внутренние инстинкты... Что касается сражения с соотечественниками — Биволом или Бетербиевым, я бы ему не советовал», — приводит слова Мехонцева «Чемпионат».