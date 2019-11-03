Опубликованы судейские записки боксёрского боя между Ковалёвым и Альваресом

В сети появились судейские записки боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом.

Фото записок опубликовано в Twitter-аккаунте BoxingScene.com.

На момент остановки поединка двое судей отдавали преимущество мексиканскому боксёру со счётом 96:94. Третий же отдавал ничью — 95:95.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса.