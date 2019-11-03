Опубликованы судейские записки боксёрского боя между Ковалёвым и Альваресом
- Reuters
Фото записок опубликовано в Twitter-аккаунте BoxingScene.com.
На момент остановки поединка двое судей отдавали преимущество мексиканскому боксёру со счётом 96:94. Третий же отдавал ничью — 95:95.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса.
Canelo Alvarez vs. Sergey Kovalev - Official Scorecards https://t.co/FLxOGnK79qpic.twitter.com/s0reGYQxkD— BoxingScene.com (@boxingscene) November 3, 2019