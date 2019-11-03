Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса
- Reuters
«На момент остановки бой был очень равным. Ковалёв был великим чемпионом, но его победил еще более великий чемпион — Канело», — цитирует Валькарселя РИА Новости.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее Ковалёв заявил, что вернётся на ринг более сильным после поражения от Альвареса.