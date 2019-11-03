Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

«На момент остановки бой был очень равным. Ковалёв был великим чемпионом, но его победил еще более великий чемпион — Канело», — цитирует Валькарселя РИА Новости.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Ковалёв заявил, что вернётся на ринг более сильным после поражения от Альвареса.