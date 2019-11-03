Ковалёв заявил, что вернётся на ринг более сильным после поражения от Альвареса
- Reuters
«Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным», — цитирует Ковалёва Boxing Scene.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что Ковалёв не намерен завершать карьеру после поражения от Альвареса.