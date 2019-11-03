Ковалёв заявил, что вернётся на ринг более сильным после поражения от Альвареса

Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что собирается вернуться на ринг более сильным после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным», — цитирует Ковалёва Boxing Scene.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Ковалёв не намерен завершать карьеру после поражения от Альвареса.