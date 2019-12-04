Поветкин против грозы россиян и важнейший бой в карьере Джошуа: чем интересен боксёрский вечер в Саудовской Аравии

7 декабря в городе Эд-Диръия состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. На кону стоят титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF, а для британца этот поединок обещает стать одним из самых важных в карьере. Кроме того, во второй по значимости схватке Александр Поветкин сразится с Майклом Хантером, уже имеющим в своём активе победы над двумя россиянами.

Восхождение Поветкина

В рамках боксёрского вечера в Эд-Диръии российский боксёр Александр Поветкин продолжит серию выступлений за рубежом. Он в четвёртый раз подряд проведёт поединок за пределами России и постарается продлить победную серию. На этот раз его соперником станет талантливый тяжеловес Майкл Хантер, владеющий поясом WBA Inter-Continental.

Ближе к концу карьеры Поветкин решил вновь напомнить о себе иностранным промоутерам и последние полтора года дерётся исключительно за границей. За это время он успел взять верх над Дэвидом Прайсом и потерпеть тяжёлое поражение от Джошуа. Но в сражении с Хьюи Фьюри Александр доказал, что даже в 40 лет способен на равных соперничать с более молодыми оппонентами и представлять опасность для топ-боксёров планеты.

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В связи с этим для Поветкина грядущий бой является не просто возможностью заработать перед уходом на пенсию, но и шансом в третий раз побороться за титул. В настоящий момент он находится на шестом месте в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а в случае успеха способен подняться как минимум на пятую строчку. На данный момент её занимает Луис Ортис, полторы недели назад уступивший Деонтею Уайлдеру.

Сам Александр делает всё возможное ради достижения цели. Так, полтора года назад он не побоялся перемен и впервые в карьере выступил в Великобритании, а теперь отправился в Саудовскую Аравию. Кроме того, россиянин не отказывается от опасных вызовов, соглашаясь на битвы с гораздо более молодыми и жадными до побед противниками. Это касается как Фьюри-младшего, так и Хантера.

31-летний американец дебютировал в тяжёлом весе лишь в апреле 2018-го, но уже успел стать одним из самых прогрессирующих представителей категории. Так, в его активе значится шесть побед, две из которых были одержаны над российскими спортсменами. Так, в ноябре прошлого года он легко разобрался с Александром Устиновым и завоевал пояс WBA International, а спустя десять месяцев взял верх над Сергеем Кузьминым. Поединок прошёл на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов, в итоге судьи единогласно встали на сторону Майкла.

Таким образом, для Хантера схватка с Поветкиным станет второй за последние два месяца и третьей с мая. Тот факт, что атлет готов так часто выходить на ринг, говорит о его невероятной выносливости и целеустремлённости. Ведь в среднем перерывы между боями у боксёров составляют порядка трёх-четырёх месяцев.

Стоит отметить, что последний поединок Поветкина прошёл 31 августа, следовательно, его отдых будет немногим больше, чем у Хантера. Учитывая, что Александр на девять лет старше, это может сыграть с ним злую шутку. Неясно, способен он должным образом восстановиться или повторит судьбу Сергея Ковалёва.

Возможно, нынешнее положение дел в тяжёлом дивизионе является дополнительной мотивацией для Поветкина. Как сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, данный поединок станет элиминатором за титул чемпиона мира WBA, что с большой долей вероятности позволит победителю претендовать на пояс в ближайшем будущем. Не исключено, что команда Александра надеется сразиться за него именно с Руисом. Как считает представитель россиянина, Энди является для него гораздо более удобным соперником, чем Джошуа.

Одной из главных причин можно считать разницу в габаритах между мексиканцем и британцем. Поветкин всегда испытывал проблемы в сражениях с высокими спортсменами, что ясно показали его дуэли с Владимиром Кличко и тем же Джошуа. В схватке с менее рослым атлетом он мог бы смотреться гораздо лучше и иметь значительно больше шансов на успех.

Кроме того, нельзя медлить и ввиду отнюдь не юного возраста россиянина. Тяжеловесы славятся своим долголетием, но никто не застрахован от резких спадов формы. В настоящее время Поветкин чувствует себя прекрасно, и этот момент нельзя упускать.

Момент истины для Джошуа

Перечеркнуть надежды россиянина по силам лишь самому британцу. 7 декабря он проведёт один из самых важных поединков, а поражение способно не только поставить крест на его карьере, но и морально сломать спортсмена. Вторая подряд неудача в дуэли с Руисом может стать для Джошуа ударом, от которого он вряд ли оправится.

На протяжении последних лет Энтони считался золотым мальчиком бокса, и вплоть до 1 июля 2019 года спортсмен всецело соответствовал этому статусу. Он владел тремя поясами в тяжёлом весе, имел в активе золото Олимпиады в Лондоне и считался самым талантливым тяжеловесом своего поколения. Кроме того, именно он прервал девятилетнее правление Владимира Кличко, до того момента ни разу не уступившего в 22 битвах подряд.

Примечательно, что украинец имел шанс отправить Энтони на настил. Но если Кличко так и не удалось нокаутировать Джошуа, то Руис закончил начатое: в седьмом раунде он дважды сбивал чемпиона с ног и сверг его с трона.

Эта неудача серьёзно отразилась на Джошуа. По его словам, около трёх недель он постоянно думал и анализировал своё фиаско, а при подготовке к реваншу серьёзно пересмотрел методику подготовки. После первой схватки многие критиковали его за чрезмерную мускулистость, вследствие чего британец решил заметно снизить вес: он надеялся стать более манёвренным и взять верх не за счёт мощи, а благодаря технике.

Предельная концентрация Джошуа вполне объяснима. Второе поражение подряд не только серьёзно затормозит карьеру и отбросит в рейтингах, но и снизит его самооценку. Как считает Тайсон Фьюри, два проигрыша нокаутом подряд будут означать конец карьеры для Энтони: ведь тот вряд ли захочет возвращаться на ринг после подобного потрясения.

В связи с этим в преддверии реванша именно Джошуа испытывает повышенное давление, в то время как Руис чувствует себя довольно комфортно. Он уже вписал своё имя в историю как первый мексиканский чемпион в тяжёлом весе и успел хорошо заработать. По информации СМИ, за первый бой он получил порядка $7 млн, а гонорар за второй составит около $13 млн.

Руис уже прыгнул выше головы и сотворил настоящую сенсацию. Даже в случае неудачи он останется в элите тяжёлого веса и получит шанс улучшить своё благосостояние, а в перспективе — вновь побиться за пояса. Тем не менее успех в первой битве вселил в него уверенность, что может помочь ему вновь удивить весь мир.

Однако стоит признать, что по уровню таланта и возможностей Руис значительно уступает Джошуа. Причиной проигрыша в первом бою стали серьёзные тактические ошибки британца, неидеальная форма и колоссальная недооценка оппонента. Сложно представить, что такой умный боксёр, как Энтони, дважды наступит на одни и те же грабли, в связи с чем его успех кажется более логичным.

Внезапная замена соперника за три недели до схватки и не самая впечатляющая форма мексиканца сыграли с ним злую шутку и стали причиной сокрушительного провала. Но Джошуа всем своим видом демонстрирует, что сделал выводы из сложившейся ситуации и не намерен допускать подобных ошибок в Саудовской Аравии.