Джошуа победил Руиса решением судей и вернул титулы чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе

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Британский боксёр Энтони Джошуа единогласным решением судей победил мексиканца Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (WBO).

Бой начался с преимуществом Джошуа, которому удалось нанести рассечение сопернику уже в первом раунде. Во второй трёхминутке Руис рассёк бровь британцу, после чего оба боксёра стали осторожнее.

Большая часть боя прошла в равной борьбе. Джошуа старался активно перемещаться по рингу, Руис шёл на ближнюю дистанцию. Во второй половине боя британец сумел навязать сопернику свой стиль и перебоксировал оппонента.

Джошуа победил единогласным решением судей (118:110, 118,110 и 119:109) и вернул себе титулы чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO.

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