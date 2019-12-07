В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья
- Reuters
Ранние раунды прошли в равной борьбе. Две стартовые трёхминутки прошли с преимуществом Хантера, затем несколько раундов подряд выиграл Поветкин. Россиянину удалось несколько раз акцентированно попасть по американцу, однако не вышло развить свой успех.
В седьмом раунде Хантеру удалось потрясти Поветкина, однако Александр сумел выстоять. Тем не менее американец завладел инициативой. В 11-м раунде Хантер был близок к тому, чтобы нокаутировать россиянина, но Поветкин не сдался.
Судьи по итогам 12 раундов присудили ничью.
Ранее Кудряшов выразил мнение, что Поветкин победит Хантера по очкам.