В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья

Поединок в тяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Ранние раунды прошли в равной борьбе. Две стартовые трёхминутки прошли с преимуществом Хантера, затем несколько раундов подряд выиграл Поветкин. Россиянину удалось несколько раз акцентированно попасть по американцу, однако не вышло развить свой успех.

В седьмом раунде Хантеру удалось потрясти Поветкина, однако Александр сумел выстоять. Тем не менее американец завладел инициативой. В 11-м раунде Хантер был близок к тому, чтобы нокаутировать россиянина, но Поветкин не сдался.

Судьи по итогам 12 раундов присудили ничью.

Ранее Кудряшов выразил мнение, что Поветкин победит Хантера по очкам.