Кудряшов считает, что Поветкин победит Хантера по очкам

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на поединок своего соотечественника Александра Поветкина с американцем Майклом Хантером.
Кудряшов считает, что Поветкин победит Хантера по очкам
  • © Alan Stanford/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«По стилям они разные боксёры. Это интересный бой, тут важно то, кто сможет навязать свою игру. Я много раз спарринговался с Хантером. Он быстрый, двигается хорошо, по нему тяжело попасть, он хорошо чувствует опасность. Надеюсь, у Александра хватит опыта и физических кондиций, чтобы преследовать Хантера и победить его. По Хантеру нужно бить много, а это сложно, однако я ставлю на победу Поветкина по очкам. Хантер, я слышал, хочет нокаутировать Сашу, но я думаю, что это будет тяжело сделать. Александр прочный боксёр, а Хантер не обладает серьёзной ударной мощью», — цитирует Кудряшова страница промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

Поединок Александра Поветкина и Майкла Хантера состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 кг на взвешивании перед боем.

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