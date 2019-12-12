«Не стал бы выступать в нейтральном статусе»: Поветкин о решении WADA, бое с Хантером и завершении карьеры

Ничья в боксёрском поединке — самый разочаровывающий результат. Об этом в интервью RT заявил российский тяжеловес Александр Поветкин. Подводя итоги встречи с американцем Майклом Хантером, он признался, что остался недоволен собой, однако посчитал справедливым судейское решение. Кроме того, спортсмен поделился мнением по поводу решения WADA отстранить Россию от международных соревнований, а также сравнил бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора со встречей Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

«Ничья — правильное решение»

— Как вы оцениваете результат боя с Майклом Хантером?

— Он получился непростым, вязким, многое из того, что хотел, не получалось. Думаю, будет реванш, надеюсь, удастся сделать необходимые корректировки и прибавить. Посмотрим, как он сложится. Проблема не в том, что я выбрал неправильную тактику, просто бой не шёл и всё. Чувствовалась какая-то вялость.

— Согласны с решением судей присудить ничью?

— Затрудняюсь ответить. Не сказал бы, что проиграл, но и не доволен собой. Поэтому, наверное, ничья — правильное решение.

— Можно ли сказать, что ничья в боксе — самый разочаровывающий результат?

— Для меня — определённо, да. Я был настроен на победу, но далеко не всё получилось.

— Не думаете, что дело в возрасте?

— Точно нет. Я проводил спарринги, да и в предыдущих боях не чувствовал такой усталости. А здесь что-то произошло. Может быть, сказалась смена климата, может, что-то ещё. В будущем мы с тренерами намерены внести изменения в тренировки на выносливость и силу.

— Сложилось впечатление, что в середине поединка вы немного сбавили обороты, чтобы выдать хорошую концовку. Таков был ваш план на бой?

— Нет. На тот момент я уже боксировал на автопилоте, потому что устал. Хорошо, что потом всё изменилось. Многое начало получаться, легче задышалось.

— В свете этого результата что станет со статусом первого претендента на титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA)?

— Руководство организации со мной на этот счёт не разговаривало. Думаю, что нам удастся организовать бой-реванш, в котором и определится обязательный претендент.

— Результат этого боя не заставил вас задуматься о том, что в 40 лет вы уже не сможете выступать на столь высоком уровне, как прежде?

— Я всё ещё выступаю на высоком уровне и сдаваться не собираюсь. В ближайшее время всё узнаем.

— Могли бы вы сравнить свою нынешнюю форму с той, что была пять лет назад?

— Не сказал бы, что форма стала хуже. Я всегда стараюсь держаться на одном уровне. Нельзя об этом судить по одному неудачному поединку. Главное, что остались те же способности и желание выходить на ринг.

Поветкин о ходе поединка с Хантером

— Как долго вы планируете продолжать боксёрскую карьеру?

— Пока есть желание и позволяют возможности, надо боксировать.

— Что думаете о вызове Диллиана Уайта?



— Честно говоря, впервые о нём слышу. Конечно, я не против. Но пока нужно провести реванш с Хантером.

— Удивил ли вас результат боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом?

— Нет. Джошуа заслужил эту победу. Руис — хороший, сильный боксёр, но его соперник правильно выстроил план на бой, действовал технично, не лез, так как знал, чем это может кончиться. Было интересно, хотя кто-то считает, что незрелищно. Наверное, так говорят те, кто не очень разбирается в боксе.

— Как бы вы действовали против такого соперника, как Руис?

— Представлять можно что угодно. Но когда выходишь на ринг, всё совсем по-другому. Энди и Энтони — хорошие боксёры, поэтому сложно что-то предсказать, когда боксируешь против них. В этом и заключается задача классного боксёра — заставить соперника действовать так, как удобно тебе.

— После первой схватки все восхищались скоростью Руиса, которая явно идёт вразрез с его весом. Но во второй встрече от неё не осталось и следа. Не кажется ли вам, что Энди в некоторой степени позволил себе распуститься?

— Наверное, действительно набрал лишнего. Трудно говорить, как он себя ощущает в своём весе. Но не стоит умалять достоинство Джошуа. На реванш он выходил с другим настроем, был более сосредоточенным, осторожничал и придерживался правильной тактики.

— Можно сказать, что это произошло из-за того, что Руис не справился со статусом суперзвезды?

— Об этом надо у него спрашивать. Но думаю, что проблема не в нём. Наверное, Джошуа сделал правильные выводы и поэтому сумел победить.

— У вас был период, когда вы могли позволить себе такие вольности?

— Нет, не вижу в этом смысла. Не знаю, чем он руководствовался. Наверное, думал, что ему будет проще побороть соперника.

«Хочется, чтобы справедливость восторжествовала»

— В последнее время становятся популярны бои между представителями двух разных видов спорта. Не планируете подраться с бойцом ММА?

— Нет. На самом деле, это очень непростая тема. Если драться по правилам ММА, то нужно переключаться, поднатаскать себя в борьбе, в выходе из захватов. Это тяжёлый труд, и всё равно профессионал может оказаться сильнее в своей области.

— Как вы в целом относитесь к таким встречам, как бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым?

— Могу сказать одно: раз её организовали, значит, людям это было интересно. Стоит отдать должное и соперникам. Не так просто выйти на ринг против такого сильного бойца, как Емельяненко. Миша не испугался, старался что-то противопоставить сопернику, за это его можно похвалить.

— На ваш взгляд, этот бой можно сравнить с поединком Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером?

— В какой-то степени обе встречи устраивались ради шоу. Мейвезер — очень сильный боксёр, который сам сделал свою историю, проведя огромное количество боёв. Макгрегор сделал то же самое в смешанных единоборствах. Но до победы в боксе ему далеко.

— Как вы оцениваете ситуацию с решением WADA отстранить Россию?

— Конечно, Олимпийские игры — всё для спортсменов. Ребята готовятся, идут к ним. Это дело всей их жизни. Поэтому очень несправедливое решение.

— Стоит ли, по вашему мнению, спортсменам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, или вы согласны с позицией представителей сборной России, которые предварительно отказались это делать?

— Конечно, хочется выступать под своим флагом, так как ты защищаешь честь своей страны. Но это личное дело каждого, мне тут сложно что-то говорить. Если атлет хочет ехать — пусть едет. Всё равно все знают, какую страну он представляет. Но лично я бы не стал выступать в нейтральном статусе.

— Не думаете ли вы, что нынешняя ситуация в российском спорте спровоцирует массовый переход отечественных боксёров в профессионалы?

— Трудно сказать. У нас очень сильная и, самое главное, чистая команда. Я помню, как боксировали мы, знаю, как сейчас тренируются ребята. Никакого допинга у нас никогда не было. Это всё провокации. Очень обидно за ребят и хочется, чтобы справедливость всё же восторжествовала.

Поветкин о решении WADA

— Вы являетесь олимпийским чемпионом 2004 года. На ваш взгляд, какое значение имеет школа любительского бокса?

— Она очень важна и необходима. Возьмите Мухаммеда Али, Джорджа Формана, Владимира Кличко, который был непобедим на протяжении 10 лет. Все они являлись олимпийскими чемпионами и успешно выступали на любительском уровне до того, как перешли в профессионалы. Именно поэтому любительский спорт имеет такое значение.