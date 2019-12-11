Британский боксёр Уайт заявил о желании провести поединок с Поветкиным

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Британский боксёр Диллиан Уайт заявил, что хотел бы провести поединок с россиянином Александром Поветкиным.
Британский боксёр Уайт заявил о желании провести поединок с Поветкиным
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я определённо хочу, чтобы это был мой следующий поединок. Он серьёзный соперник с быстрыми руками. Это олимпийский чемпион, бывший чемпион мира. Я получу бесценный опыт, поскольку всё ещё недостаточно опытен. Хотел бы, чтобы мой следующий поединок состоялся в марте», — цитирует Уайта Sky Sports.

В последнем поединке, который состоялся в Саудовской Аравии 7 декабря, Поветкин отбоксировал вничью с американцем Майклом Хантером.

Ранее российский судья рассказал, почему отдал победу Поветкину в поединке с Хантером.

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