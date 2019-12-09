Российский судья рассказал, почему отдал победу Поветкину в поединке с Хантером

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Судья Юрий Копцев объяснил своё решение отдать победу соотечественнику Александру Поветкину в бою с американцем Майклом Хантером.
Российский судья рассказал, почему отдал победу Поветкину в поединке с Хантером
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«По силовым ударам впереди был Поветкин, статистика показывает небольшой отрыв по этому показателю у Александра. Но секрет кроется в том, что силовые удары Хантера и Поветкина в этом поединке разительно отличаются. Нужно учитывать этот важнейший критерий, который может запутать болельщика. Силовой ущерб, который наносил Поветкин сопернику, был намного сильнее. Этот критерий и стал решающим в оценке», — приводит слова Копцева ТАСС. 

Поединок Поветкина и Хантера прошёл все регламентированные 12 раундов и завершился вничью. 

Ранее сообщалось, что Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером.

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