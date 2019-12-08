Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
- Reuters
«Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали. Поддержка была очень нужна и очень ощущалась», — сказал Поветкин на видео в своём Instagram.
Он также отметил, что в минувшем бою у него не совсем получилось то, что он хотел.
«Но я иду вперёд. Буду воевать дальше», — добавил Поветкин.
В поединке между Поветкиным и Хантером, который прошёл в Саудовской Аравии, по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.
Ранее Поветкин заявил о готовности провести повторный бой с Хантером.