Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером

Короткая ссылка
Российский боксёр Александр Поветкин обратился в социальных сетях к своим болельщикам после поединка с американцем Майклом Хантером.
Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
  • Reuters

«Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали. Поддержка была очень нужна и очень ощущалась», — сказал Поветкин на видео в своём Instagram.

Он также отметил, что в минувшем бою у него не совсем получилось то, что он хотел.

«Но я иду вперёд. Буду воевать дальше», — добавил Поветкин.

В поединке между Поветкиным и Хантером, который прошёл в Саудовской Аравии, по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

Ранее Поветкин заявил о готовности провести повторный бой с Хантером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить