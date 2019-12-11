Сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага

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Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлёва.
Сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler/dpa

«Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — заявил он.

По его словам, «нужно посмотреть на шаги» Олимпийского комитета России и РУСАДА. Он добавил, что в федерации также самостоятельно проанализируют возможность оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Кремлёв подчеркнул, что в федерации считают главным, чтобы российские боксёры выступали под флагом России, а также чтобы звучал российский гимн. Он добавил, что «без этого нет смысла в участии».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA по России.

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