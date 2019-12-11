Сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага

Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлёва.

«Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — заявил он.

По его словам, «нужно посмотреть на шаги» Олимпийского комитета России и РУСАДА. Он добавил, что в федерации также самостоятельно проанализируют возможность оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Кремлёв подчеркнул, что в федерации считают главным, чтобы российские боксёры выступали под флагом России, а также чтобы звучал российский гимн. Он добавил, что «без этого нет смысла в участии».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA по России.