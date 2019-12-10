Песков о санкциях WADA: это неприятная ситуация

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, подрывают ли санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) доверие российских спортсменов и граждан к руководству страны.

«Это неприятная ситуация, вместе с тем есть механизмы отстаивания наших прав как страны и защиты прав наших спортсменов. Они должны быть задействованы», — заявил Песков.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Песков заявил, что нужно не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы спортсменов.