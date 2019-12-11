Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде

Министр спорта России Павел Колобков заявил о намерении обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпийских играх — 2020 в Токио под нейтральным флагом.

«Рано делать какие-либо заявления, поскольку решение ещё в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им нужно ещё отобраться, у них впереди ряд отборочных соревнований — там особый порядок отбора. Надеюсь, что они отберутся. Решение Всемирного антидопингового агентства о выступлении россиян под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя и соответствует принятым стандартам WADA. Но есть основания для оспаривания этого решения», — цитирует Колобкова ТАСС.

Из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены потеряли право выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном страны.

Ранее Ласицкене отказалась принять участие в формировании органов ВФЛА.