Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде

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Министр спорта России Павел Колобков заявил о намерении обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпийских играх — 2020 в Токио под нейтральным флагом.
Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Рано делать какие-либо заявления, поскольку решение ещё в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им нужно ещё отобраться, у них впереди ряд отборочных соревнований — там особый порядок отбора. Надеюсь, что они отберутся. Решение Всемирного антидопингового агентства о выступлении россиян под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя и соответствует принятым стандартам WADA. Но есть основания для оспаривания этого решения», — цитирует Колобкова ТАСС.

Из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены потеряли право выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном страны.

Ранее Ласицкене отказалась принять участие в формировании органов ВФЛА.

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